Aprilia, due coppie mangiano al ristorante e scappano senza pagare: identificate

Si sono seduti al tavolo, come se fosse una normale cena tra amici. Quando però c’era da saldare il conto, non hanno fatto “alla romana”, ma hanno preferito non pagarlo proprio. Due coppie ad Aprilia sono accusate di insolvenza fraudolenta per essere scappati da un ristorante.

A Roma si chiama “fare il vento”, altri lo conoscono come “la zingarata”. È la spiacevole vicenda che a maggio 2023 si è palesata per dei ristoratori di Aprilia, alle prese con due coppie di mancati pagatori. Quattro persone che, dopo aver mangiato e bevuto, si sono alzate senza dare sospetti ma soprattutto senza saldare il conto. I gestori del ristorante, però, hanno sporto denuncia: se i quattro non provvederanno a pagare, il conto con la giustizia italiana potrebbe diventare salatissimo.

Mangiano al ristorante e scappano senza pagare: due coppie accusate di insolvenza fraudolenta

Quattro le persone si sono presentate a un ristorante di Campoverde, zona Aprilia, come se nulla fosse, per poi darsela a gambe al momento del conto. Le due coppie sono accusate di insolvenza fraudolenta: due uomini di 62 e 38 anni e due donne di 44 e 21 anni.

I proprietari del locale, compresa la situazione, hanno deciso di sporgere denuncia presso il Comando dei carabinieri di Campoverde e le indagini, condotte insieme al Reparto territoriale di Aprilia, hanno rintracciato i quattro insolventi. Sulle loro tasche pesava uno scontrino da 170 euro, ma quei soldi ai ristoratori non sono mai arrivati.

Non è chiaro se ci fosse l’intenzione di saldare il conto in un secondo momento, o se la fuga delle due coppie fosse già premeditata. A oggi però il conto non è stato ancora saldato e i quattro sono stati denunciati a piede libero e, se continuassero a latitare, potrebbero incorrere in una pena massima di due anni, più una sanzione di 516 euro. Se decidessero, invece, di mettere mano al portafogli, il conto saldato estinguerebbe anche il reato.