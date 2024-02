Aprilia, incendio distrugge 3 furgoni: indagini sulle cause

Ad Aprilia segnalati tre furgoni in fiamme nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2024: sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Nottata movimentata nel Comune di Aprilia, dove nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2024 sono stati bruciati tre furgoni in sosta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per constatare gli effettivi danni procurati ai veicoli. Sulla vicenda, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, i militari dell’Arma non escludono nessuna pista. I mezzi dati alle fiamme già dalle prossime ore saranno visionati dal perito tecnico, per cercare di rintracciare nuovi particolari attorno alla vicenda.

Tre furgoni in fiamme ad Aprilia: la vicenda

La vicenda è stata segnalata da una chiamata al 112, con un cittadino che avrebbe segnalato come una macchina stesse andando a fuoco. Sul posto segnalato dal residente si sono presentati subito i Carabinieri, che hanno potuto constatare come la scena dell’incendio fosse più vasta. Da un veicolo in fiamme, infatti, delle scintille avevano toccato anche altri due furgoni in sosta nelle vicinanze, con il fuoco che stava sciogliendo parte della carrozzeria.

I rilevamenti effettuati dai Carabinieri e i Vigili del Fuoco

All’arrivo dei Carabinieri sul posto dell’incendio, il primo furgone era già irrimediabilmente distrutto dalle fiamme. Il forte rogo all’interno del mezzo professionale, però, aveva toccato anche altri due furgoni parcheggiati nei pressi. Qui le fiamme, per ognuno di loro, aveva toccato le parti anteriori, sciogliendole e bruciandole gradualmente sotto il calore del fuoco. Una situazione prontamente segnalata ai Vigili del Fuoco locali, intervenuti per spegnere l’incendio e constatare i danni effettivi riportati dalle vetture.

Le ipotesi attorno ai mezzi andati in fiamme

Per ora nessuna pista viene esclusa dai Carabinieri. La prima ipotesi accreditata è quella legata a un corto circuito dentro uno dei tre furgoni andati in fiamme, che può causare simili danni in caso d’immediato intervento per spegnere il fuoco. Altra pista d’indagine è quella legata alla sfera della criminalità, con qualcuno che avrebbe volontariamente dato fuoco a un mezzo, o tutti quelli presenti, durante la notte. Tutti i furgoni sono sotto sequestro al momento.