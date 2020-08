Aprilia, incendio Loas. Completate le analisi sul secondo campione: valori ancora di molto sopra gli standard

Incendio alla Loas di Aprilia, sono state completate dall’Arpa Lazio le analisi sul secondo campione per monitorare la qualità dell’aria dopo la nube nera che si è sprigionata domenica 9 agosto. Per quanto riguarda le diossine, che vengono calcolate su due parametri differenti, anche in queste seconde analisi, pur abbassandosi di molto, entrambi i valori di restano di molto superiori a quelli indicati come di riferimento dall’OMS e addirittura superiori a quelli registrati in prossimità dell’incendio alla Eco-X di Pomezia nei giorni 5 e 6 maggio 2017. sono infatti stati registrati valori di 87 (contro i 303 del giorno precedente) delle diossine. Alla Eco-X fu registrato un valore di 77,5. Per quanto riguarda il benzo(a)pirene il valore dell’11 agosto è di 7,9 contro i 216 del 10 agosto (valore di riferimento 1) mentre il PCB è stato registrato a 768 contro i 2361 del giorno precedente.