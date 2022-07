Maxi incendio ad Aprilia: a fuoco una discarica abusiva, aria irrespirabile e oltre 12 ore di operazioni

Aprilia. Un maxi incendio che non si è limitato a causare dei danni ”momentanei” ma che ha esteso il suo effetto devastante anche ad oltranza.

Maxi rogo ad Aprilia: fiamme per tutta la notte

Non solo le fiamme hanno continuato a bruciare ininterrottamente per un’intera giornata, ma è stato necessario anche bonificare la zona, perché l’incendio era nei pressi di una discarica abusiva in via Crati, nella località de La Cogna, al confine tra Aprilia e Ardea.

A fuoco una discarica abusiva

Una combinazione micidiale, tra fiamme e materiale tossico che ha continuato a bruciare per ore, rilasciando nell’aria sostanze nocive per la salute dei cittadini. L’azione combinata di Vigili del Fuoco e Protezione civile, ancora una volta, si è dimostrata fondamentale per le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni nel dettaglio

Nel dettaglio, da ieri sera alle 21.41 sono stati impegnati ininterrottamente fino alle 17.30 di oggi per domare le fiamme e bonificare tutta l’area interessata dal maxi incendio ad una discarica abusiva in via Crati, nella località de La Cogna.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale di Latina, del distaccamento di Aprilia insieme alla protezione civile Alfa oltre a quattro autobotti.

Oltre 12 ore di lavoro

Il rogo era di proporzioni enormi, in una discarica abusiva nel quartiere La Gogna, dove sono andate a fuoco centinaia di potature producendo fiamme e fumo ben visibili nella zona. Un lavoro intenso e logorante per gli operatori interventi, le fiamme hanno iniziato a cedere solamente questa mattina, martedì 26 luglio, intorno alle 8:00.

La bonifica e la messa in sicurezza della zona

Poi, successivamente, si sono messe in atto le operazioni di bonifica della zona, completamente devastata dal maxi rogo. Sul posto necessario anche l’intervento dei carabinieri forestali, che hanno avviato degli accertamenti per individuare il responsabile dell’incendio.