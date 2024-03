Aprilia, tentata estorsione ai danni del prete: in arresto 34enne

Tentata estorsione ai danni di un prete in una Chiesa nel territorio di Aprilia: Carabinieri arrestano un uomo di 34 anni.

Tanta paura in una Chiesa di Aprilia, dove un sacerdote ha subito intimidazioni al fine di estorsione. La vicenda lo ha visto vittima di un cittadino del comune, che entrato nella parrocchia avrebbe cominciato a chiedere insistentemente dei soldi. Le richieste dell’uomo, per essere più efficaci, si sono tradotte con il passare dei minuti fino in manacce verso lo stesso prete, che alla fine ha dovuto cedere alle pretese del suo estorsore.

La tentata estorsione al prete di Aprilia

La vicenda ha toccato un vice parroco di una parrocchia locale, peraltro molto conosciuto nella cittadina. Il prete, di 52 anni, è stato improvvisamente raggiunto da un cittadino di 34 anni. Non è specificato se i due si conoscessero o meno, ma resta come il 34enne abbia cominciato insistentemente a chiedere soldi al religioso. Richieste che si sarebbero presto tradotte in minacce, probabilmente di morte, che hanno costretto il prete a lasciare il denaro richiesto al proprio estorsore.

Dov’è accaduta la vicenda

La vicenda sarebbe avvenuta all’interno di una parrocchia di Aprilia, dove probabilmente il religioso stava svolgendo delle attività legate alle proprie mansioni all’interno della Chiesa. Chi lo ha aggredito verbalmente, sapeva probabilmente come il prete tenesse la cassa delle offerte da destinare alle attività della parrocchia e i poveri della zona, mettendo in atto un vero sopruso per estorcergli il denaro.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine, forse avvisate da persone che si trovavano con il prete al momento dell’aggressione verbale. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno colto in flagrante l’uomo di 34 anni, mentre era impegnato a estorcere denaro al prete di Aprilia. Arrestato all’interno della Chiesa, il soggetto è stato trasferito presso il carcere di Latina. Tra qualche ora sarà ascoltato dai magistrati, per raccontare la sua versione riguardo i fatti che lo hanno condotto all’arresto.