Aprilia, terribile incidente: centauro in codice rosso, intervento dell’eliambulanza (VIDEO)

Aprilia. Un terribile incidente avvenuto oggi, martedì 4 ottobre, nell’ultimissima ora, intorno alle 18:15, precisamente all’altezza dell’incrocio tra Via Marconi e via Piave.

Lo scontro deve essere stato particolarmente violento e risulta esserci un uomo ferito gravemente, dal momento che è appena atterrata l’eliambulanza sul posto, in prossimità del Parco Manaresi, per un trasporto d’urgenza.

Incidente grave ad Aprilia

Non è ancora chiara né la dinamica né la gravità effettiva dell’incidente. Ad essere coinvolti sicuramente un’auto e una moto. Dalle prime testimonianze, ma la dinamica è tutta da verificare, sembrerebbe che la moto abbia urtato l’auto per ragioni ancora da chiarire. Ad avere la peggio, il centauro. Inizialmente soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza, è poi stato trasferito con urgenza a Roma, al San Camillo, a bordo di un eliambulanza, in codice rosso. L’uomo è infatti in gravi condizioni: sembra aver preso un colpo alla gamba e alla schiena.

Sul posto anche le autorità competenti per agevolare le operazioni, nello specifico la Locale per i rilievi e i Carabinieri per supporto e ausilio. Seguiranno aggiornamenti.