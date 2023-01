Ardea, cercano le armi e trovano 28 chili di droga: arrestato 51enne

Erano andati nella sua abitazione per verificare se ci fossero armi, dopo che era arrivata in caserma una denuncia per minacce presentata contro di lui. Ma i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, quando sono entrati in casa dell’uomo, un italiano di 51 anni, invece delle armi si sono trovati davanti una vera e propria serra casalinga, con ben 28 chili di droga. E, ovviamente, hanno arrestato il 51enne, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La serra in cantina

È successo ad Ardea, nella frazione di Tor San Lorenzo. I carabinieri, che erano andati a casa dell’uomo dopo che una persona aveva presentato una denuncia per minacce, hanno eseguito una perquisizione e all’interno della cantina della sua abitazione. E, con loro sorpresa, hanno trovato circa 28 kg di marijuana, di cui 4,5 kg erano divisa in piccoli pacchetti da un etto, verosimilmente destinati alla vendita. La restante parte era invece composta da 46 piante poste ad essiccare. I militari hanno poi rinvenuto anche tutta l’attrezzatura utile al trattamento delle piante e una macchina sottovuoto utilizzata per il confezionamento. Tutto il materiale, oltre ovviamente alla droga, è stato sequestrato.

Il 51enne, al termine del rito di convalida, è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.