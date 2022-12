Ardea, grave incidente all’alba: 2 feriti

Brutto incidente questa mattina attorno alle ore 6:30 a Marina di Ardea, in via Bergamo, la strada che congiunge il lungomare con via di Campo Selva e via Laurentina nei pressi della rotonda dell’Idrica. A scontrarsi due auto, una Opel Astra e una Ford Focus.

Feriti i due conducenti

Nello scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio, sono rimasti feriti in maniera seria i due conducenti. Alla guida dell’Astra si trovava un uomo di 73 anni, mentre la Focus era condotta da una donna di 37 anni. Ad avere la paggio proprio la donna, che ha riportato le ferite più gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Riuniti di Anzio. La donna, invece, al pronto soccorso del S. Anna di Pomezia. Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anzio per i rilievi dell’incidente. Saranno loro a dover ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Probabilmente il buio e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia tra le cause del sinistro. Le due auto si sono urtate violentemente e una delle due, la Focus, è finita fuori strada, mentre l’altra ha fermato la sua corsa al centro della carreggiata, in modo perpendicolare al senso di marcia.