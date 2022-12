Ardea, in sella allo scooter con un chilo di cocaina: arrestato 26enne

Ardea. Il consumo di stupefacenti è un problema largamente diffuso sul nostro territorio, anche sul litorale. La cocaina va per la maggiore, ma in generale sono diversi i tipi di stupefacenti che circolano, purtroppo anche tra i giovanissimi. Proprio durante le ultime ore, un giovane di 26 anni è stato colto in sella al suo scooter con un panetto di cocaina pronta per lo spaccio, nascosta nella sella.

Roma, hashish nel vano del furgone e smercio di cocaina: ‘beccata’ banda, 5 persone nei guai

Scooter stupefacente ad Ardea: nei guai un 26enne

Uno scooter come tanti, sul quale viaggiava un ragazzo di 26 anni, anche lui, come tanti. Ma con una differenza: all’interno del veicolo c’era della droga: cocaina pronta per lo spaccio in tutto il territorio, e forse anche a domicilio, proprio con quel mezzo a due ruote con il quale il ragazzo si muoveva di continuo. Purtroppo per lui, però, le indagini lo avevano già indicato quale individuo sospetto, e per questo i carabinieri hanno deciso di passare al setaccio lo scooter, particolarmente sospetto. Quando l’hanno esaminato, ecco la sorpresa: un panetto di cocaina e del denaro, certamente frutto dell’attività di spaccio, o di traffici illeciti. Il soggetto è stato colto con le mani nella marmellata, potremmo dire, senza possibilità di dubbio alcuno. L’operazione e il fermo sono andati in scena nelle ultime ore. Di seguito i dettaglio.

Arresto dopo il controllo: 1 kg di cocaina nella sella

Il 26enne è stato arrestato a seguito di un’attività d’indagine che ha condotto gli agenti alla perquisizione dello scooter dell’indagato, parcheggiato in via Elena, nel Comune di Ardea: all’interno della sella è stato scoperto un panetto con circa 1 kg. di cocaina. Inoltre sono stati sequestrati 910 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato associato al carcere di Velletri a disposizione dell’A.G. procedente. Il giudice per le indagini preliminari della Procura di Velletri ha emesso nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere.