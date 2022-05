Travolta da un’auto mentre andava al supermercato: anziana in gravi condizioni

Ariccia. Una donna anziana è stata completamente travolta da un’auto mentre cercava di attraversare la carreggiata. Un incidente che si è rivelato particolarmente cruento per la vittima, ricoverata ora all’Ospedale dei Castelli Romani in prognosi riservata: il referto medico parla di traumi lungo tutto il corpo.

La dinamica dell’impatto

L’investimento è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 10 maggio, precisamente sulla via via Nettunense, ai Castelli Romani. La vittima è una donna di 94 anni che si stava recando in quel momento al supermercato per poter fare la spesa. Quando l’auto ha impattato la povera anziana, lei si trovava all’altezza del chilometro 6+500, nel comune di Ariccia.

La richiesta di soccorso e lo choc

Il conducente sarebbe una donna 42enne di Albano Laziale alla guida di una Ford Ka. L’auto è stata intanto sequestrata per gli accertamenti di rito. Il resto sembra essere nella norma: assicurazione e tasso alcolemico negativo. Di fatto, è stata proprio l’automobilista, evidentemente sotto choc, a chiamare i soccorritori.

I primi rilievi sul posto

Sul posto è quindi intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 94enne al nuovo ospedale dei Castelli con un politrauma da investimento ed in prognosi riservata. Stando ad una prima e provvisoria ricostruzione, l’anziana signora non si trovava sulle strisce al momento dell’attraversamento.