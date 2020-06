Ariccia, mercato contadino a km 0: tante le iniziative, parte lo street food. Contadini anche da Velletri, Latina e Ciociaria

Ariccia, novità assoluta al Mercato Contadino di Ariccia: da questo week end, ogni sabato e domenica dalle ore 12.00 alle 16.00 nel grande spazio all’aperto del bosco di Montegentile vanno in scena i pranzi open-air con cibo di strada e altre prelibatezze della terra. I migliori chef di strada dello Street Food del Lazio, a rotazione, insieme al miglior cibo dei contadini e allevatori dei Mercati Contadini, e il top delle birre artigianali selezionate da FUSTOCK birreria, saranno ospiti per tutti i weekend d’estate nel più grande spazio comunitario immerso nel verde, nel cuore dei Castelli Romani.

Street food con i truck di Farina e birre artigianali con Fustock Truck nel BEER GARDEN di Parco Romano Biodistretto. Il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani è operativo anche in questo week end, il suo scopo è sempre quello di salvaguardare e diffondere i monumenti agroalimentari del territorio costruendo una grande comunità del cibo formata da produttori agricoli locali e appassionati del buon cibo. Le eccellenze agroalimentari provengono non solo dai Castelli Romani, ma anche dall’Agro Pontino e dai luoghi marittimi del litorale di Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea e Ciociaria con i loro prodotti agricoli e caseari.

IL MERCATO CONTADINO DEI CASTELLI ROMANI E DI ROMA

Il progetto del Mercato Contadino dei Castelli Romani e di Roma nasce nel 2010, anno mondiale della biodiversità. Un progetto di filiera corta che si svolge ad Ariccia, il mercoledì, sabato e domenica, ore 8.30-13.30 presso il Parco Romano di Monte Gentile: prodotti biologici e tipici, con certificazione Igp, Doc e Dop, frutta e verdura appena raccolta, olio, vino, mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati, pane lavorato con la pasta madre, uova di galline allevate all’aria aperta e altri prodotti, tra cui confetture e marmellate, farine e legumi, dolci da forno, fiori e piante, cioccolata dei frati trappisti e birre artigianali, ed ora anche il pesce fresco di Terracina grazie ad alcune cooperative di pescatori presenti e prodotti Ciociari e dai Monti Prenestini. Altre location aperte la domenica mattina sono: Albano Piazza Pia, Grottafferata (piazza De Gasperi), Capannelle, via Appia Nuova 1245 e Roma Eur Torrino, Stardust Village, via Decima (qui anche il Mercoledì). Mentre il sabato sempre anche a Marino (davanti palaghiaccio), Roma Capannelle, via Appia Nuova 1245, Roma Infernetto, Parchi della Colombo (qui anche il mercoledì), e poi di sabato sempre ad Ariccia, Albano (piazza Pia) e Pavona via del Mare. Altri mercati contadini a km 0, il martedi e venerdi mattina a Frascati, via Grotte Portella 12, il giovedi mattina a Rocca di Papa, piazza De Gasperi.