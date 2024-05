Ariccia, trovato il corpo senza vita di Vinicio Sbordoni: era scomparso il 30 aprile

Ritrovato il corpo senza vita del signor Vinicio Sbordoni ad Ariccia: l’uomo si era allontanato da casa il 30 aprile 2024.

Finale tragico nella scomparsa di Vinicio Sbordoni. L’anziano è stato trovato senza vita verso l’ora di pranzo nelle campagne di Ariccia. La ricerca ha permesso di ritrovare il corpo in una zona dove sorge difficile il transito, trattandosi un’area fitta di vegetazione e non indicata per le esplorazioni. Il corpo, dopo essere stato visionato dal magistrato della Procura di Velletri, è stato trasferito a Roma per l’autopsia.

Ritrovato il corpo senza vita di Vinicio Sbordoni ad Ariccia

A rintracciare il cadavere di Sbordoni è stata la Polizia Locale di Ariccia, che aveva iniziato a compiere le ricerche nella zona di Vallericcia e l’Appia Antica. Come scritto da Il Messaggero, il signore era scomparso di casa martedì, non lasciando nessun tipo di messaggio ai propri familiari. Una ricerca che, negli ultimi giorni, ha interessato tutta la cittadina dei Castelli Romani, che aveva fatto partire una task force per individuare l’uomo. Al momento del decesso, il signor Sbordoni aveva settantaquattro anni.

Il punto dov’è stato ritrovato il corpo

Come riferito dagli agenti delle forze dell’ordine, l’uomo si trovava in un punto desolato della zona di Ariccia: il corpo senza vita era situato in un’area boschi, dalla folta vegetazione e poco distante dalla struttura del Ponte Monumentale del territorio. Le ricerche nel punto, definito quasi remoto, sono molto complesse: il cadavere era, infatti, nascosto dalla folta boscaglia e la vegetazione molto alta. Sorge da capire, adesso, come sia finito in quel punto.

Al momento del ritrovamento del corpo di Vinicio Sbordoni, sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il magistrato della Procura di Velletri, Giuseppe Travaglini. Le indagini sulla sparizione del 74enne erano partite il 30 aprile, quando la moglie aveva visto come l’anziano marito non ritornava a casa: da lì una denuncia ai Carabinieri locali, che subito hanno fatto partire un monitoraggio sul territorio per provare a ritrovare il signore.

L’autopsia sul corpo di Vinicio Sbordoni

La salma è stata portata pochi minuti fa a Roma, presso il Policlinico di Tor Vergata. Qui avverrà l’autopsia sul corpo di Vinicio Sbordoni, in un controllo che potrebbe rispondere ad alcune domande chiave attorno alla sua scomparsa: come sono state le sue ultime ore e come, probabilmente, possa essere finito all’interno di un’area boschiva così difficile da raggiungere.