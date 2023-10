Arrestata la vedetta del clan di Ostia: gestiva la più importante piazza di spaccio lidense

È finita in manette la vedetta del clan, dopo l’operazione dei Carabinieri che ha contrastato lo spaccio all’interno delle case ATER presenti a Ostia. Si tratta di R.M.T., donna 35enne e neomamma, che aveva il ruolo – nell’organizzazione criminale a cui apparteneva – di organizzare il traffico degli stupefacenti e coordinare le azioni di spaccio sul territorio del X Municipio di Roma, in particolar modo poi sull’area lidense.

In manette la vedetta del clan di Ostia

Come menziona La Repubblica, la donna operava a stretto contatto coi nomi blasonati della malavita lidense. Nei video fatti da Carabinieri sul territorio di Ostia, si vede come la donna gestiva la piazza di spaccio anche in stato di gravidanza o con il passeggino appresso, andando a controllare personalmente l’operato dei pusher lidensi di riferimento al proprio clan criminale.

Dove operava la vedetta del clan lidense?

Il cuore della sua attività, come dimostrato negli atti della Procura, era all’interno dei lotti di viale Vasco De Gama. La 35enne, probabilmente residente lì, scendeva col proprio passeggino da casa e gestiva lo spaccio di droga all’interno del cortile condominiale delle case popolari. Secondo i riscontri in nostro possesso, si era specializzata nel mercato della cocaina nella zona di Ostia.

La donna di fiducia dei potenti del clan

Lei coordinava la piazza di spaccio su viale Vasco De Gama, in una zona vissuta dai tossicodipendenti anche per la vicinanza al Serd dell’ASL Roma 3 a Ostia. Era persona di fiducia dei potenti all’interno del suo clan, avendo rivestito anche il ruolo di vedetta degli appartamenti delle varie personalità della sua associazione criminale. Le era stata affidata la piazza di spaccio più importante di Ostia, con i lotti di Vasco De Gama che storicamente – nel territorio lidense – erano lo spazio dove poter acquistare l’eroina. Ora, a prezzi convenienti, i tossicodipendenti possono comprarci anche hashish e cocaina.