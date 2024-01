Arrestati due ladri per tentato furto in appartamento a Colle Salario

Nuovo furto nel territorio di Roma: arrestati due ladri mentre tentavano di svaligiare un appartamento a Colle Salario.

Nuovo episodio che denota l’emergenza sicurezza in cui vive Colle Salario, quartiere di Roma che affaccia proprio a pochi passi dalla via Salaria. La Polizia di Stato nelle scorse ore ha sventato un nuovo tentativo di furto all’interno del quartiere, con due ladri che sono stati colti in flagrante mentre svaligiavano un appartamento e tentavano di forza l’apertura della porta blindata in una seconda dimora.

Sventato tentato furto a Colle Salario

L’arresto dei due ladri, risultati essere due uomini georgiani di 41 anni, è avvenuto durante un giro di controllo della Polizia di Stato nelle vie interne della Romanina, ovvero un quartiere distante quasi 25 km da Colle Salario. Durante il pattugliamento, i poliziotti vedono due tipi con atteggiamento sospetto uscire da un appartamento a via Ferico Faruffini, prendendo l’automobile che li avrebbe fatti uscire dal quartiere.

Il tentativo di furto in appartamento

Gli agenti, sospettosi di quei due soggetti, hanno iniziato un pedinamento che li ha portati nel quartiere di Colle Salario, precisamente sotto una palazzina di via Piagge. Dopo aver prelevato alcuni oggetti dal portabagagli, i due georgiani si sono inseriti all’interno dello stabile. Mentre uno di loro ha fatto da sentinella per avvertire l’altro complice sull’arrivo di persone o forze dell’ordine in prossimità dell’edificio, l’altro ladro si è messo a forzare il portone di un condominio sula stessa strada.

Forzato il portone, il ladro ha mirato un appartamento situato al quarto piano dello stesso stabile. Mentre stava cercando di forzare la porta d’ingresso della casa in maniera rumorosa, gli agenti di Polizia sono intervenuti per fermare i soggetti e porli in arresto.

L’arresto dei ladri e la perquisizione

Gli agenti di Polizia prima hanno bloccato tutte le vie di accesso, poi hanno bloccato i ladri in flagranza di reato. Al momento dell’arresto, i ladri stavano cercando di forzare la porta d’ingresso della casa con diversi grimaldelli. Con loro, all’interno di un borsone da lavoro, i ladri avevano tutti gli oggetti utili allo scasso: chiavi inglesi, una chiave di serratura europea, altri grimaldelli e la chiave di un’auto.