Arrestato 27enne per resistenza, lesioni e furto dopo lite alla Stazione Termini: ferito un agente

Nuova aggressione alla Stazione Termini di Roma, rissa dopo furto tra stranieri: ferito un agente della Polizia Locale intervenuto.

Nuovo episodio di violenza nella zona della Stazione Termini, dove ieri si è svolta un’altra aggressione nelle strade antistanti i locali ferroviari. Protagonisti della vicenda due giovani cittadini stranieri, che anche in questa occasione non hanno rinunciato all’utilizzo di armi bianche – probabilmente lame – per ferirsi e procurare tagli profondi all’avversario. Nella disputa, ferito anche un agente della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nuova aggressione nella zona della Stazione Termini

La Stazione Termini di Roma torna epicentro di fenomeni di violenza, come quello in cui sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale nella giornata di ieri. Mentre pattugliavano la zona per mantenere il decoro e la sicurezza, davanti ai loro occhi si sono parati due ragazzi stranieri che stavano litigando violentemente. Uno di loro, per le percosse subite, perdeva sangue da diverse ferite subite.

I litiganti alla stazione di Roma

Secondo il racconto del ragazzo ferito, un ragazzo di 28 anni, l’altro uomo lo aveva derubato dell’iPhone. Il borseggiatore, risultato essere un giovane straniero di 27 anni, da subito si è messo in condizione di non essere perquisito addosso. Per evitare di essere colto in flagrante dagli agenti della Polizia Locale, prima ha aggredito un agente che lo teneva bloccato, poi successivamente ha provato a far perdere le proprie tracce tra la zona di Castro Pretorio e l’Esquilino.

Fermato l’aggressore in zona Termini

Nel giro di pochi minuti, l’aggressore è stato bloccato sempre nella zona della Stazione Termini. Al momento della perquisizione da parte degli agenti della Polizia Locale, è stato trovato in possesso del famoso smartphone rubato.

Per l’agente ferito nella colluttazione e il 28enne rimasto vittima dell’aggressione con rapina, è stato necessario il trasferimento presso il Pronto Soccorso più vicino. Il 27enne è stato arrestato invece con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al furto aggravato compiuto nella stazione di Roma.