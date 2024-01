Arrestato giovane per tentato furto all’autostazione Tibus di Roma

Tentato furto nella notte all’autostazione Tibus di Roma, accanto alla stazione Tiburtina: in manette un giovane tunisino.

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2024, un giovane tunisino di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri per tentato furto all’autostazione Tibus di Largo Guido Mazzoni, a Roma.

Il tentato furto all’interno del Tibus di Roma

Le segnalazioni di alcuni residenti della zona avevano attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute sul posto. I Carabinieri hanno trovato la vetrina di una tabaccheria frantumata e un giovane intento a rubare alcune scatole di tabacchi. Il giovane è stato subito arrestato e condotto in caserma, dove è stato identificato come un cittadino tunisino senza fissa dimora. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’intera dinamica del tentato furto.

I residenti hanno allertato le forze dell’ordine

La vicenda conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza nelle aree urbane. La prontezza nel rispondere alle segnalazioni dei cittadini ha giocato un ruolo fondamentale nel prevenire il crimine e nell’arrestare l’individuo responsabile. Il giovane tunisino sarà sottoposto a procedimento penale nei prossimi giorni, dove verranno valutate le circostanze del tentato furto e prese le opportune decisioni sulla sua condanna.