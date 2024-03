Arrestato a Roma il Willy Wonka della droga: camuffava la droga, in particolare l’hashish, in barrette di cioccolato.

E’ stato arrestato in queste ore il “Willy Wonka” della droga a Roma. L’uomo si è guadagnato questo nome per il modo particolare in cui spacciava, occultando le sostanze stupefacenti all’interno di barrette di cioccolata. Solo l’occhio attento dei Carabinieri, che da tempo indagavano sull’uomo 31enne, ha permesso di cogliere lo spacciatore in flagrante e con delle barrette che occultavano numerose quantità di hashish.

In manette il Willy Wonka della droga a Roma: la vicenda

L’uomo è stato individuato a Roma, mentre era impegnato a girare in strada con le barrette di hashish. Con la sua bustina blu, ha attirato l’attenzione di un Carabiniere durante le ore del giorno. Guardando all’interno della busta, si è reso conto che le barrette di cioccolato (con la carta di Kinder Bueno, Snicker, Twinx e Mars) all’interno non vedessero le famose stecchi al cacao. Al loro interno, ben lavorate, si trovavano quantitativi di hashish. Complessivamente, lo spacciatore stava girando con almeno 4 kg di droga all’interno della propria busta.

Le barrette di hashish camuffate

Il ragazzo 31enne lavorava con precisione ogni barretta di cioccolata, proprio per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Fermato dai Carabinieri, all’inizio si è presentato solo come un portantino della droga romana, con un soggetto che lo avrebbe ingaggiato per trasportare la droga in una determinata zona di Roma.

Una storia che non ha retto davanti alle indagini dei Carabinieri, che hanno voluto approfondire la vicenda. Effettuata una perquisizione nell’abitazione del 31enne, i militari hanno rinvenuto altra droga all’interno della casa. Oltre alle sostanze stupefacenti, nell’appartamento è stato rinvenuto anche tutto il materiale per creare le “finte” barrette di cioccolata. Un aspetto che ha incastrato di fatto il pusher, che attraverso questo metodo potrebbe aver avuto un penso considerevole sulle piazze di spaccio capitoline. La vicenda arriverà nelle prossime settimane in Tribunale.