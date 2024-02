Arrestato l’incubo dello Stadio Olimpico: 17enne vandalizzava automobili durante Roma-Feyenoord

Catturato l’incubo della Stadio Olimpico di Roma: ragazzo 17enne vandalizzava le auto posteggiate durante le partite.

È finito in manette ieri notte l’incubo della Stadio Olimpico di Roma, ovvero il soggetto che ormai da diversi mesi vandalizzava le automobili in zona Foro Italico e piazzale Clodio durante le partite di calcio. Il vandalo è stato fermato durante la partita Roma-Feyenoord di Europa League, mentre provava a vandilizzare altre autovetture per derubarle.

Arrestato l’incubo dello Stadio Olimpico a Roma

Il soggetto è risultato essere un ragazzo di 17 anni, già noto alle forze dell’ordine per motivi analoghi. Il ragazzo è stato colto in flagrante tra corso Francia e via di Tor di Quinto, in zona Ponte Milvio, mentre rompeva un vetro di un’automobile e provava a svaligiarla. Gli agenti lo avevano provato a fermare già sulla vicina via Civita Castellana, ritrovandolo in azione a distanza di pochi minuti su una strada nella zona.

I furti in auto dell’incubo dello Stadio Olimpico

Secondo le indagine raccolte dalle forze dell’ordine, nonostante la giovane età, il ragazzo aveva messo in piedi una fitta attività criminale tra i quadranti del quartiere delle Vittorie, Prati, il Foro Italico, Ponte Milvio, Tor di Quinto e il Flaminio. Da settembre 2023, contando le denunce per furti in macchina analoghi, avrebbe scassato circa un centinaio di automobili.

I furti del minorenne in zona Olimpico

Il ragazzo durante le partite apriva le auto per rubare qualsiasi cosa trovasse all’interno. Come emerso nelle ultime indagini delle forze dell’ordine, il giovane spesso si accontentava anche di pochi spicci trovati nei cassetti delle macchine vandalizzate. Per ora gli agenti stanno approfondendo l’indagine sul soggetto, aiutandosi con le telecamere intorno alla zona dell’Olimpico per capire se il giovane abbia messo in piedi ulteriori furti negli ultimi mesi.

La situazione legata ai furti in auto durante le partite di calcio nella zona, come sappiamo, era uno dei problemi che ha maggiormente esasperato i residenti negli ultimi mesi.