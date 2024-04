Arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia: aggredisce la compagna e gli distrugge il negozio

E’ stato arrestato un uomo nella provincia di Latina, con l’accusa di maltrattamenti di famiglia. Il soggetto è stato colto in fragranza di reato dalle forze dell’ordine, quando per motivi da chiarire stava distruggendo il negozio della propria compagnia e poi si era lasciato andare a un’aggressione verso la stessa donna. Per la persona sono scattate subito le manette, in una vicenda su cui gli inquirenti hanno aperto un’indagine.

La vicenda si svolge in un negozio di Prossedi, nella provincia pontina. L’uomo avrebbe attirato l’attenzione della clientela, quando per ignoti motivi avrebbe cominciato a buttare giù dagli scaffali i prodotti venduti nell’attività commerciale: esercente che, dalle indagini, è risultato essere di proprietà della ex compagna. Dopo aver messo a soqquadro il negozio, l’uomo non avrebbe placato la propria furia.

I maltrattamenti verso la compagna

Come testimoniato da diversi clienti, la violenza dell’uomo non si sarebbe fermata alla distruzione degli scaffali all’interno del negozio pontino. Il soggetto avrebbe aggredito anche la compagna, riempendola di spintoni, strattoni e addirittura schiaffi. Una situazione che avrebbe spinto i testimoni a chiedere l’intervento dei soccorsi attraverso il numero d’emergenza 112, con i Carabinieri che si sono presentati sul luogo dei maltrattamenti.

L’arresto dell’uomo nel Comune di Prossedi

L’uomo è stato colto in flagranza di reato. All’arrivo dei militari, il soggetto aveva distrutto diversi oggetti presenti all’interno del negozio. Successivamente, sempre in preda a una crisi di rabbia, aveva messo le mani addosso all’ex compagna: la donna è risultata essere una commerciante 55enne e residente nel Comune di Ceccano (in provincia di Frosinone).

Messe le manette ai polsi dell’uomo, i militari hanno effettuato l’identificazione anche su di lui: il soggetto è risultato essere un signore di 58 anni, anche lui residente nel Comune di Ceccano, dove probabilmente conviveva con la stessa donna.