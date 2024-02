Arrestato uomo Latina, viola divieto avvicinamento ex: la insegue al centro commerciale

Episodio di stalking a Latina, uomo perseguita la fidanzata al centro commerciale dove lavora: arrestato dai Carabinieri.

Episodio di stalking a Latina, dove una commessa di un centro commerciale ha dovuto denunciare il suo ex fidanzato. L’uomo, pur avendo il divieto di avvicinamento all’ex compagna per comportamenti minacciosi e ossessivi, aveva deciso di recarsi nel capoluogo pontino per vedere la donna e consegnargli un regalo che le aveva preso.

Episodio di stalking a Latina

L’episodio si è svolto presso il Centro Commerciale Latinafiori, dove la donna lavora presso un negozio. Impaurita da comportamenti scorretti del suo fidanzato avvenuti in passato, la ragazza come ha visto l’ex compagno ha subito chiamato il 112. Le forze dell’ordine, arrivate nel centro commerciale, hanno bloccato subito l’uomo e posto lo stesso agli arresti domiciliari.

I precedenti comportamenti ossessivi verso la donna

La storia tra i due fidanzati si era conclusa a ottobre del 2023, ma l’uomo non era mai arreso alla fine della propria storia d’amore con la donna. Come scoperto dalle indagini delle forze dell’ordine, il fidanzato era stato già denunciato mesi prima per comportamenti ossessivi verso la donna, che lo portavano a presentarsi in quei luoghi vissuti dalla donna e importunarla.

L’arresto dell’uomo

A presentarsi al Centro Commerciale Latinafiori sono stati i Carabinieri, che hanno posto in arresto l’uomo. La persona è risultata essere un agente della Polizia Penitenziaria. Secondo le indagini, l’uomo veniva da fuori Latina, essendo operativo dentro una casa circondariale addirittura che si trovava fuori il territorio laziale.