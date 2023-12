Arturo Ferettini, travolto e ucciso sulla Cassia: è caccia al pirata della strada

Il furgone non si è fermato a prestare soccorso, ma ha continuato la sua corsa sulla via Cassia in direzione Viterbo. Un 56enne, Arturo Ferettini, è stato travolto e ucciso da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cassia 1821, a Roma. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos.

Morte Arturo Ferettini, la dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto ieri mattina, martedì 5 dicembre 2023, poco prima delle 7. Il furgone non si è fermato a prestare soccorso e ha continuato la sua corsa in direzione Viterbo. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione La Storta e del Nucleo Radiomobile della compagnia Cassia per rintracciare l’uomo alla guida.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che la vittima dell’investimento stesse attraversando la strada quando è stato travolto da un veicolo e che il conducente di quest’ultimo lo abbia lasciato sull’asfalto per allontanarsi a tutta velocità dal luogo dell’incidente.

Le indagini dei carabinieri

Gli uomini dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e svolto i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro, ma soprattutto per identificare l’autore dell’investimento che è scappato senza prestare soccorso. Non si esclude che gli investigatori possano aver acquisito immagini di videosorveglianza di zona per risalire all’auto che ha travolto e ucciso il 56enne Arturo Ferettini. Le indagini sono attualmente in corso e vanno avanti a ritmo serrato. Per il momento, pertanto, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle risultanze investigative.