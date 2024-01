Asl Roma 6, iniziato il concorsone per medici di pronto soccorso

Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti come Dirigente Medico (disciplina Medicina d’Emergenza – Urgenza), indetto dalla Asl Roma 6 in qualità di azienda sanitaria capofila.

Il “concorsone” per i medici di pronto soccorso è iniziato lunedì 8 gennaio e terminerà il 12 gennaio. Partecipano all’esame medici in formazione specialistica, con comprovata esperienza in emergenza-urgenza. I partecipanti totale sono 163, ciò significa che si è scongiurata l’ipotesi della mancata o sottodimensionata partecipazione al concorso anche per l’anno in corso. Il concorso è in aggregazione con altre aziende sanitarie di Roma e del Lazio (Asl Roma 1,3,4,5, Asl Viterbo, Latina e Frosinone, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant’Andrea e Ares 118).

Concorsone Asl Roma 6: un’importante opportunità per i medici di domani

Il Commissario Straordinario dottor Francesco Marchitelli si dice ottimista: “Il messaggio è passato: questo concorso pubblico rappresenta un’importante opportunità professionale nel campo della sanità, offrendo una via per entrare a far parte di un settore cruciale e dinamico all’interno del sistema sanitario. Non è semplice e le difficoltà si conoscono ma è innegabile che i medici di pronto soccorso svolgono un ruolo vitale nella catena di assistenza sanitaria. Sono responsabili di fornire cure istantanee e cruciali a pazienti che richiedono assistenza immediata. Questi professionisti devono essere pronti a gestire situazioni ad alta pressione, prendere decisioni rapide e lavorare in equipe per garantire un trattamento tempestivo e adeguato. Inoltre, è una strada che consente ai medici di accedere a posizioni all’interno di una struttura sanitaria, fornendo una solida base per una carriera stabile nel settore pubblico della sanità. Guardiamo a una solida costruzione di una comunità della salute fatta di professionisti motivati”.

Soddisfazione arriva anche da parte del Direttore Sanitario Asl Roma 6, dottor Vincenzo Carlo La Regina: “Fa piacere vedere i banchi pieni di persone. Sono figure importanti cui viene offerta la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico, di contribuire alla salute e al benessere della comunità e di crescere professionalmente in un settore cruciale per il sistema sanitario”.

Nuove opportunità di crescita professionale per 163 medici sotto esame

Il direttore UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Asl Roma 6 dottoressa Simona Curti pone l’accento sull’opportunità: “Questo concorso offre la possibilità di crescita professionale, permettendo ai medici di acquisire esperienza pratica, sviluppare competenze specifiche nel trattamento delle emergenze mediche e avere accesso a programmi di formazione continua per restare sempre aggiornati sulle ultime tecniche e protocolli medici.Lavorare come medico di pronto soccorso offre prospettive di carriera interessanti. La possibilità di acquisire esperienza pratica in situazioni ad alta intensità, la soddisfazione nel salvare vite e il continuo apprendimento nel campo delle emergenze mediche sono solo alcuni dei benefici che questa posizione offre”.