Assalito nel parco in piena notte e lasciato agonizzante: gravissimo un uomo

Aggredito brutalmente e lasciato in fin di vita all’interno del Parco Palatucci di Via Firenze a Nettuno. Giallo su quanto accaduto nella notte sul litorale romano: indagano i Carabinieri. L’uomo è stato portato in Ospedale, le sue condizioni restano gravissime.

Non si conosce ancora l’identità dell’uomo picchiato e lasciato agonizzante nel Parco Palatucci nella notte a Nettuno. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le quattro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che ora stanno indagando sull’accaduto. L’uomo è stato portato prima presso il locale Ospedale – dove è giunto in codice rosso – e poi a Roma, presso il San Camillo, a cause delle sue condizioni gravissime.

Aggressione a Nettuno nel parco Palatucci: le indagini

Mentre scriviamo sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e rintracciare gli autori del pestaggio. Non è da escludere che a ridurre l’uomo in quelle condizioni sia stato infatti più di un individuo anche se i motivi restano al momento sconosciuti. La vittima dell’aggressione è stata rinvenuta con il volto completamente tumefatto e privo di sensi.

Il trasferimento nella Capitale dell’uomo è stato dettato come detto dalle gravissime condizioni in cui versava. Al momento, stando alle ultime notizie disponibili, si trova ricoverato in prognosi riservata e sta lottando tra la vita e la morte. Per ora gli inquirenti non escludono nessuna pista. I Militari, a questo proposito, stanno passando al vaglio le telecamere di sicurezza presenti in zona al fine di ricavare qualche elemento utile alle indagini. Si cercano anche eventuali testimoni.