Attacco hacker a Synlab Italia, attività sospese nei laboratori e nei centri medici. Disservizi anche nel Lazio, cosa sta succedendo

Attacco hacker ai sistemi della piattaforma diagnostica di Synlab Italia: l’annuncio dell’azienda europea sulla vicenda.

Attacco hacker ai sistemi informatici di Synlab Italia. La piattaforma sanitaria è stata attaccata in queste ore dall’azione dei pirati del web, con la stessa azienda che ha confermato l’episodio attraverso il suo sito Internet ufficiale. Su tutta Italia, e soprattutto nel Lazio, numerosi servizi sono momentaneamente indisponibili. La realtà sanitaria, con un aggiornamento di pochi minuti fa, ha espresso le proprie scuse all’utenza e di non sapere quando la piattaforma tornerà a poter lavorare in pieno regime.

L’attacco hacker a Synlab Italia

L’attacco degli hacker sarebbe stato riscontrato alcune ore fa, con i pirati del web che avrebbero toccato la famosa piattaforma diagnostica europea. Una situazione che dal primo momento ha procurato diversi disagi ai pazienti, in particolar modo quelli che avevano l’esigenza di prenotare determinate visite mediche specialistiche. Come hanno avuto modo di confermare i tecnici di Synlab Italia, gli hacker avrebbero manomesso le funzionalità per prenotare le visite mediche e accedere ai referti medici in digitale.

La reazione di Synlab Italia all’attacco hacker

Dopo le scuse ai propri clienti, al momento Synlab Italia sta agendo coi pochi servizi che sono rimasti operativi dopo l’attacco hacker. Infatti, la società in queste ore ha dovuto sospendere temporaneamente tutte le attività diagnostiche e di laboratorio: la società pubblicherà sul proprio sito la riattivazione dei servizi a problema risolto.

I numerosi disagi hanno spinto Synlab Italia a comunicare la spiacevole situazione, con l’azienda che ha fatto luce sull’attacco hacker subito e i molteplici disservizi che ha generato questo tipo di vicenda. Per questa azione di pirateria digitale, la stessa realtà sanitaria ha disattivato tutti i sistemi informatici: è stata inoltre chiamata una task force di tecnici per affrontare l’emergenza con le autorità competenti.

La situazione nel Lazio

Con le misure precauzionali messe in campo, i centri di Synlab in Italia stanno gradualmente riprendendo le loro operazioni. Nel Lazio però sono presenti ancora alcune limitazioni: alcuni servizi sono momentaneamente sospesi, a eccezione delle attività nei Poliambulatori come visite mediche specialistiche, ecografie, riabilitazione e fisioterapia.