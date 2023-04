Attivisti bloccano il traffico a Roma: blitz a Ponte Milvio di Ultima Generazione (FOTO)

Non si arrendono gli attivisti di Ultima Generazione e anche oggi hanno deciso di scendere in strada. E, questa volta, di bloccare il traffico a Roma: si sono seduti sulle strisce pedonali di Ponte Milvio, intorno alle 8.30, e con i loro cartelloni arancioni hanno protestato. Come fanno, ormai, da anni. “Il Governo non ha ancora bloccato i sussidi pubblici ai combustibili fossili” – dicono gli ambientalisti, che sui social hanno taggato Giorgia Meloni. Tutto pur di farsi ascoltare, anche se questo significa creare disagi (e non pochi) agli automobilisti.

Attivisti a Ponte Milvio oggi

Gli attivisti di Ultima Generazione questa mattina hanno deciso di bloccare il traffico e di paralizzare Roma Nord. Ma, come hanno detto, non è un caso isolato, un episodio sporadico. Quella di oggi è solo la ‘prima di una serie di azioni di disobbedienza civile non violenta a Roma per esigere lo stop dei sussidi pubblici ai combustibili fossili’. Gli ambientalisti, che hanno documentato tutta la protesta sui social, chiedono a gran voce di mettere un freno al ‘collasso ecoclimatico e alla siccità’. “La siccità si sta facendo sentire sempre di più e il Governo non sta facendo nulla per contrastare il collasso climatico a cui stiamo andando incontro. Stiamo solamente chiedendo al Governo – spiegano – di proteggere le nostre vite, esigiamo lo stop dei sussidi pubblici ai combustibili fossili”.

10 ambientalisti sono stati identificati

Tra traffico e protesta, 10 ambientalisti di Ultima Generazione sono stati identificati e portati in Commissariato. Ma questo, quasi sicuramente, non li fermerà.

Il liquido nero nella Barcaccia di Piazza di Spagna

Il 1 aprile scorso gli attivisti di Ultima Generazione erano scesi in piazza e avevano preso di ‘mira’ la fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna. Loro, in quel caso, avevano versato del carbone vegetale all’interno della fontana. E sempre per farsi ascoltare e per chiedere al governo un progetto di “estrazione di combustibili fossili e riattivazione di centrali a carbone”.