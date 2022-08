Atto vandalico sulla Roma-Lido, danneggiata la linea aerea: chiuse 3 stazioni, ecco fino a quando

Da Atac a Metromare, ma la situazione sulla Roma-Lido non cambia. E i pendolari, quasi ogni giorno, devono fare i conti con guasti, corse che saltano, orari sui tabelloni che non corrispondono a quelli reali. A tutto questo, poi, si aggiungono gli atti vandalici, che costringono l’azienda a ‘limitare’ il servizio e a chiudere le stazioni. Proprio come sta accadendo da questa mattina, tra non pochi disagi per i cittadini e un giovedì che già si preannuncia essere d’inferno.

Cosa sta succedendo sulla Roma-Lido

Come ha fatto sapere Cotral, per un atto vandalico sulla Roma-Lido, che ha portato al danneggiamento della linea aerea, tre stazioni verranno chiuse. E dalle 10 ci sarà il servizio sostitutivo bus da Acilia a Colombo. Servizio ferroviario regolare, invece, tra Acilia e Porta San Paolo, mentre sono chiuse le stazioni Colombo, Castel Fusano e Stella Polare.

Le navette sostitutive

L’atto vandalico ha danneggiato la linea di alimentazione aerea. Da qui, quindi, la decisione inevitabile di chiudere tre stazioni per la manutenzione. Fino alle 10 ci saranno i bus sostitutivi tra Colombo e Lido Centro, poi dalle 10 le navette saranno disponibili tra Colombo e Acilia.