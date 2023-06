Auto a fuoco sul GRA: paura sul Raccordo Anulare di Roma, lunghe code (VIDEO)

Momenti di paura sul Grande Raccordo Anulare di Roma nella giornata di oggi, 23 giugno, a causa dell’improvviso incendio di un’auto. La vettura ha preso fuoco mentre si trovava sulla carreggiata esterna pochi minuti dopo le 14:00, all’altezza dell’uscita per Colle Salario – Bel Poggio, in direzione di via Aurelia.

La vettura è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, tra la paura degli altri automobilisti. Il conducente è riuscito ad accostarsi alla corsia di emergenza e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti inizialmente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma.

Chiusa una corsia del GRA

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, ma la vettura è rimasta comunque completamente distrutta dal fuoco. Il fumo e le fiamme hanno messo a rischio, complice il vento, anche un vivaio posto a pochissima distanza dal punto in cui era ferma la vettura incendiata. Solo grazie al rapido intervento dei pompieri si è riuscito a evitare che le fiamme colpissero le piante del vivaio, scongiurando così un disastro maggiore.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e gli operai dell’Anas, che hanno provveduto a chiudere una corsia del Grande Raccordo Anulare nel tratto interessato, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della strada. Intervenuti anche i volontari della Protezione Civile CAER, che hanno operato dalla parte del vivaio, per evitare danni maggiori rispetto a quanti già apportati dall’incendio all’auto. Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare. Si sono infatti formate lunghe code sia nella carreggiata esterna che in quella interna a causa dei curiosi che rallentavano per guardare cosa fosse successo.