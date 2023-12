Auto in fiamme a due passi da La Sapienza: paura su via Gobetti a Roma

Auto in fiamme davanti l’Università La Sapienza di Roma: Vigili del Fuoco intervengono su una Volkswagen a via Gobetti.

Momenti di apprensione e paura questa mattina, intorno alle ore 8.10, vicino all’Università La Sapienza di Roma, quando un’automobile è improvvisamente andata in fiamme a pochi passi da un campus studentesco.

Auto in fiamme nei pressi della Sapienza

L’incidente ha coinvolto una Volkswagen Passat, che nel momento dell’incendio si stava dirigendo verso piazzale Aldo Moro, area famosa perchè di fronte alla città universitaria. Il conducente, risultato essere un uomo di 40 anni, ha notato del fumo provenire dal motore e si è affrettato ad accostarsi sul lato del marciapiede al civico 3 di viale Gobetti. Nonostante il tentativo di utilizzare una bottiglia d’acqua per spegnere il fuoco, le fiamme con il passare dei secondi hanno rapidamente avvolto l’intero veicolo, mettendo a rischio una potenziale esplosione nella zona universitaria.

Paura tra gli studenti per la macchina in fiamme

La situazione ha creato panico tra numerosi studenti e impiegati, tutti diretti verso l’Università La Sapienza e il vicino ministero della Difesa e dell’Aeronautica. Alcune persone, per tutelare la propria incolumità, hanno cercato di allontanarsi dalla zona, mentre altre hanno assistito alla scena in preda al terrore e chiamando i numeri di soccorso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco fuori dalla Sapienza

Gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti prontamente per allontanare le persone dalla zona di piazzale Aldo Moro e gestire il traffico, temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza e per spegnere il fuoco all’interno della Volkswagen. I Vigili del Fuoco sono arrivati in breve tempo sul posto, estinguendo le fiamme e mettendo in sicurezza il veicolo, isolando anche i collegamenti elettrici rimasti all’interno dell’abitacolo.

La riapertura della strada nei pressi de La Sapienza

La situazione è stata risolta fortunatamente senza feriti, ma con il necessario intervento per ripristinare la sicurezza della zona. La strada, via Gobetti, è stata riaperta intorno alle 9 del mattino, seppur con una corsia ridotta, per consentire agli investigatori di svolgere i rilievi sul guasto meccanico e rimuovere la carcassa dell’automobile. Le autorità valuteranno anche le condizioni del manto stradale per eventuali riparazioni necessarie nei prossimi giorni.

Perchè l’automobile è andata in fiamme?

Al momento, per gli inquirenti non sono chiare le cause dell’incendio, e ulteriori indagini sono in corso per determinare se si tratti di un incidente meccanico o un incendio di altra natura. La comunità studentesca e il personale dell’Università La Sapienza sono stati rassicurati sulla sicurezza della zona e invitati a collaborare con le autorità nel fornire eventuali informazioni utili alle indagini.