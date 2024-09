Auto in fiamme a Ostia, distrutte 2 automobili e uno scooter a Repubbliche Marinare

Auto in fiamme nella notte a Ostia, nel quartiere Repubbliche Marinare distrutte due automobili e uno scooter in sosta

Notte di fuoco nella zona di Ostia Ponente. In situazioni ancora pienamente da delineare, tre mezzi motorizzati sono andati in fiamme nella nottata tra domenica e lunedì. Una vicenda che al momento non vedrebbe presunti indizi sulla mano della criminalità organizzata, considerato come i mezzi andati in fiamme sarebbero stati di vecchia produzione e i proprietari sono dei giovani ragazzi lontani da certi ambienti ambigui del territorio lidense.

Fiamme nella piazza di Ostia: la vicenda a Repubblica Marinare

Dei mezzi coinvolti nell’incendio, almeno stamattina rimangono delle lamiere semi-incandescenti e poco più. Nel rogo sono rimaste coinvolte una vecchia Citroën, una Fiat Panda e uno scooter posteggiato nei pressi. Almeno le due automobili, di vecchia produzione, vedono due ragazzi come proprietari. Seppur in corso d’indagine il loro profilo, sembrerebbe certo come entrambi siano fuori dagli ambienti criminali legati al territorio lidense. A mostrarlo anche l’animo della ragazza proprietaria della Panda, oggi molto impaurita dalla vicenda accaduta al proprio mezzo di trasporto.

Le ipotesi sull’incendio scaturito questa notte sul Litorale Romano

Non ci sarebbe la pista di debiti o traffici di droghe. La pista che sarebbe battuta dagli investigatori, in attesa della perizia tecnica, è legata a un corto circuito che avrebbe toccato uno dei mezzi posteggiati durante la notte. Secondo un primo riscontro, nella Citroën sarebbe partito un rogo per autocombustione legata a un corto circuito. Questo avrebbe innescato un repentino fenomeno “domino”, che nel giro di pochi minuti avrebbe inghiottito e distrutto la Fiat Panda e anche il motorino posteggiato nelle vicinanze.

A seguito dell’incendio, i residenti avrebbe segnalato al X Municipio gli iter per rimuovere i mezzi in fiamme e soprattutto bonificare quella parte di manto stradale, che affaccia sopra il civico “77” di viale Repubbliche Marinare.