Auto in fiamme nella notte al Pigneto: 3 vetture carbonizzate

Una notte quella appena trascorsa che i proprietari di alcune auto in sosta non dimenticheranno tanto facilmente. In fiamme tre auto nel quartiere capitolino del Pigneto. A seguito dell’incendio, le cui cause al momento sono imprecisate, tre auto sono andate completamente distrutte. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco per domare il rogo e la polizia per tutti i rilievi del caso.

Civitavecchia, auto in fiamme nella notte: paura in strada

L’incendio di auto nella notte

Le fiamme sono divampate questa notte, intorno alle 4.30. Siamo in via Alberto Da Giussano quando l’incendio ha lambito tre auto in sosta andate poi completamente distrutte. Diverse le segnalazioni giunte al 112 e che documentavano la presenza del rogo, sviluppatosi nelle vicinanze di un bar e di iun negozio di telefonia. Prima che potessero propagarsi ad altri adiacenti esercizi commerciali, i Vigili del Fuoco – prontamente giunti sul posto – hanno provveduto a spegnare l’incendio mettendo al contempo in sicurezza l’area. Per i rilievi invece è giunta una pattuglia del Reparto Volanti della polizia di stato. Un amaro risveglio quello con il quale hanno dovuto fare i conti i proprietari delle auto che a seguito del rogo sono andate carbonizzate. Rintracciati, hanno riferito agli agenti di non essere stati minacciati. Le cause del rogo restano, almeno per il momento, imprecisate.

I precedenti

Non è purtroppo la prima volta che si verificano dei simili episodi. Ad esempio, lo scorso 12 giugno, un rogo di auto ha interessato la città di Civitavecchia. Anche in questo caso i fatti sono avvenuti nella notte e precisamente intorno alle 2. Siamo in via Annovazzi quando un’auto – sembrerebbe che le fiamme si siano propagate dal cofano – ha preso fuoco. Le fiamme si sono poi estese ad una seconda vettura presente nelle vicinanze. A seguito dei fatti, entrambe le auto sono state gravemente danneggiate. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.