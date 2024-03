Auto in fiamme sull’A24: inferno di fuoco inghiotte la galleria e causa chilometri di code

Questa mattina è andata in fiamme un’automobile lungo l’A24: la vicenda si è svolta a poca distanza dal Comune di Tivoli.

Grande paura per un’automobile in fiamme sull’A24. La vicenda si è svolta oggi nella tarda mattinata, quando un veicolo ha preso fuoco all’interno di una galleria nel percorso autostradale. Subito sul posto si sono precipitati i soccorsi, che con l’ausilio dei Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme all’interno del mezzo di trasporto e soprattutto hanno evitato come lo stesso veicolo potesse esplodere all’interno della struttura urbanistica.

Auto in fiamme sull’A24: la vicenda

Era intorno all’ora di pranzo, quando i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso sono stati chiamati a intervenire nel tratto dell’A24 che passa vicino al Comune di San Gregorio di Sassola, nella provincia di Roma. Da Tivoli sono arrivati i pompieri, avvisati come un’automobile stesse andando a fuoco: ma non un normale caso d’incendio, poiché il veicolo stava bruciando all’interno di una galleria e con tutti problemi che potenzialmente potevano scaturire da un simile incidente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco verso la vettura in fiamme

I Vigili del Fuoco, aiutati dalla Polizia Stradale, sono riusciti subito domare l’incidente. La macchina in pochi minuti è stata spenta, sventando anche il pericolo di ulteriori incendi all’interno della galleria ed eventuali esplosioni di mezzi a GPL. I controlli dei pompieri all’interno della galleria, inoltre, hanno scongiurato anche la possibilità di altre vetture danneggiate dal fuoco e soprattutto persone rimaste ferite o intossicate nell’incidente.

I disagi sull’A24 per l’auto in fiamme

Per l’auto in fiamme, si sono create fortissime congestioni del traffico in direzione di Teramo. La strada, per garantire gli interventi di sicurezza, è stata chiusa dalla Polizia Stradale. Secondo i riscontri dei soccorsi intervenuti sul posto dell’incidente, sono stati almeno 2 chilometri di coda sull’A24 tra le zone di Tivoli e Castel Madama. Blocco del traffico che si è creato nella direzione della Superstrada della Teramo Mare. Sulle cause dell’incendio, sono in corso ancora indagini da parte dei Vigili del Fuoco.