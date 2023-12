Auto vandalizzate a Ostia, tornano in azione i baby vandali di Lido Centro: episodi a Regina Pacis e nel parcheggio del Luna Park

Sotto il cielo di Ostia, i residenti del quadrante di Lido Centro si sono svegliati questa mattina con una nuova brutta sorpresa: le proprie automobili vandalizzate.

Auto vandalizzate a Ostia: la baby gang di Lido Centro in azione

Una residente ha documentato gli atti di vandalismo sulla sua Ford, parcheggiata davanti al parcheggio della Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, mostrando specchietti laterali completamente distrutti e danni al vetro e all’asse mobile. Purtroppo, questo non è un caso isolato nella zona di Lido Centro, che da mesi è al centro dell’attenzione per il crescente degrado. Nelle ultime notti, diversi residenti hanno subito furti e atti vandalici alle proprie vetture, generando un clima di paura e insicurezza che mina la qualità della vita nella zona.

Aumentano i casi delle auto vandalizzate a Lido Centro

Una signora ha raccontato di aver visto la sua auto aperta per la quinta volta in pochi mesi, con i ladri che si sono limitati a bottini insignificanti, come una borsa da piscina. Questi episodi hanno contribuito ad alimentare il senso di insicurezza tra i cittadini, mettendo in discussione la reale vivibilità di Lido Centro. I residenti attribuiscono i danni alle automobili a una presunta baby gang di minorenni che agisce nella zona. Questi giovani delinquenti, oltre a vandalizzare le vetture, sembrano essere coinvolti in altre azioni criminali, come sparare petardi contro le palazzine locali e organizzare agguati contro i senza fissa dimora della zona. Questa situazione ha intensificato i conflitti con i clochard di questo quadrante e reso la convivenza con il quartiere ancora più difficile.

La baby gang di Ostia in azione

Nella notte scorsa, i presunti baby teppisti hanno colpito nuovamente, questa volta nel quadrante tra piazzale della Posta e Regina Pacis, distruggendo diverse autovetture parcheggiate nel Luna Park lidense. Questi atti criminali stanno mettendo a dura prova la pazienza dei residenti, che chiedono interventi immediati per ripristinare la sicurezza nella zona.

Le molteplici problematiche di Lido Centro

Il degrado di Lido Centro, nonostante la promessa del mercato immobiliare di vendere case con vista su Regina Pacis, evidenzia la difficile realtà che i residenti devono affrontare ogni giorno. È urgente trovare soluzioni per contrastare l’escalation di criminalità e ripristinare un senso di sicurezza nella comunità. Le autorità locali hanno dichiarato che sono al lavoro per intensificare i controlli e identificare i responsabili di questi atti criminali. Tuttavia, i residenti sono preoccupati che la situazione possa peggiorare ulteriormente se non si interviene in modo deciso.