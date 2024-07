Auto vandalizzate tra Gianicolense e Monteverde, i residenti decidono di denunciare gli episodi

Boom di automobili vandalizzate a Roma, nei quadranti tra Gianicolense, Colli Portuensi e Monteverde: i cittadini denunciano gli episodi

Sono esasperati i residenti che vivono nel XII Municipio di Roma, tra le zone di Gianicolense e Monteverde. Ormai da diverse settimane si verificherebbero, con grande frequenza, delle vandalizzazioni ai danni delle auto parcheggiate. Raid che si svolgerebbero con regolarità settimanale in precise strade di questi due quartieri, con alcune automobili che addirittura sarebbero prese di mira in più occasioni.

Raid vandalici contro le automobili posteggiate tra Gianicolense e Monteverde

Dispetti tra vicini di casa o cittadini che non si stanno simpatici? Il dubbio su certi episodi rimane per i residenti vittime di questi gesti, come quello avvenuto questa notte su via Luigi Zambarelli. Come riportato dal signor Luca, residente nella zona, lungo la strada si sarebbe verificato l’ennesimo raid vandalico ai danni delle automobili in sosta. All’altezza del civico “50”, qualcuno avrebbe distrutto lo specchietto laterale di una Toyota Yaris. Uno sfregio in piena regola, considerato come il vandalo abbia utilizzato probabilmente una mazza per compiere il dispetto.

Le altre vicende accadute alle macchine della zona

Il caso della Toyota Yaris a Gianicolense, purtroppo, non rimane un episodio isolato agli occhi dei residenti. Sulla stessa via, sempre questa notte e forse per mano della stessa persona, qualcuno avrebbe sfogato le proprie frustrazioni sugli scooter posteggiati. Diverse motociclette sarebbero state volontariamente buttate a terra, provocando dei danni a quei motocicli e problemi ai loro proprietari.

Le situazioni non terminano, come un episodio nella zona di Colli Portuensi. A Via della Trasfigurazione sarebbe allarme per la sicurezza delle automobili posteggiate in strada, tra azioni dei vandali o guidatori maldestri che provocano danni inconsapevolmente nei parcheggi. Tra le vittime della situazione la signora Miriam, che avrebbe visto l’automobile del marito più volte vandalizzata: dopo essere stata tamponata nel parcheggio sotto casa, i guai per la sua famiglia non sarebbero finiti. La macchina, in poche settimane, avrebbe visto distrutto lo specchietto esterno e successivamente il lunotto laterale. Una situazione che, almeno dal suo punto di vista, avrebbe reso la zona invivibile.