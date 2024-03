Autotreno si ribalta sull’A1: code e caos sull’Autostrada in provincia di Frosinone

Grave incidente sull’Autostrada A1: un autotreno si è ribaltato, in dinamiche d’accertare, nella zona della provincia di Frosinone.

Nuovo incidente sull’Autostrada A1. Nella zona della provincia di Frosinone, questa mattina un pesantissimo autotreno si è ribaltato. Sulle dinamiche dell’incidente ancora non c’è piena chiarezza, con i soccorsi che si sono interessati particolarmente a escludere che fossero feriti nella vicenda e successivamente rimuovere il mezzo dalla strada. Numerosi i disagi nella tratta che guardava verso la direzione di Napoli.

Autotreno si ribalta sull’A1: la situazione in provincia di Frosinone

L’incidente si è verificato sull’Autostrada Milano-Napoli, all’altezza del km 626 e all’altezza della provincia di Frosinone. L’autotreno, una volta ribaltatosi, ha bloccato completamente la carreggiata di transito. Una condizione che ha spinto Anas e lo forze dell’ordine a bloccare il traffico tra i territori di Ferentino e Ceprano, in direzione di Napoli. I disagi si sono percepiti tra le 9 e le 12 di questa mattina.

L’incidente sull’A1: cosa hanno visto i testimoni

Presto sui social network hanno fatto il giro le foto dell’autotreno capovolto. Il mezzo si è rovesciato su un proprio fianco, con le ruote all’aria e la parte posteriore poggiata sul guardrail al centro dell’Autostrada. Fortunatamente, all’interno di questo episodio, altri veicoli non sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con le ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Le operazioni sull’autotreno ribaltato lungo l’A1

Per liberare l’Autostrada A1 nella provincia di Frosinone, le operazioni sono state lunghissime. Per rimettere dritto il mezzo capovolto, i soccorsi hanno impiegato tanto tempo: l’autotreno prima è stato raddrizzato e successivamente messo su gomma. Una volta rimesso nella giusta posizione, il traffico ha ricominciato a scorrere regolarmente in direzione di Napoli e tra le tratte di Ferentino e Ceprano.

La vicenda segna l’ennesimo grave incidente su questo tratto autostradale in poche settimane.