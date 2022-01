Autovelox Pontina, i controlli con il telelaser: tripla postazione la settimana fino al 6 febbraio 2022

Autovelox Pontina, tornano i controlli con il Telelaser contro l’alta velocità sulle strade del Lazio. Per la settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 gli occhi sono particolarmente puntati sulla SS 148 Pontina, che vedrà ben 3 controlli da parte della Polizia Stradale.

Gli agenti della Stradale effettueranno i rilievi di velocità attraverso postazioni in cui verranno installati i Telelaser nella fascia oraria 7-13.

Telelaser Pontina: tre controlli con gli autovelox nella settimana fino al 6 febbraio

I controlli sulla SS 148 Pontina nella settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio saranno effettuati il 1 febbraio, il 3 febbraio e il 5 febbraio, tutti in direzione sud e tutti nel territorio comunale di Latina.

Attenzione ai limiti di velocità: cambiano a seconda del tratto percorso

La Pontina, nonostante in diversi tratti sia stata riasfaltata circa tre anni fa, ha ancora il limite di velocità diverso a seconda del punto che si percorre: per tutto il tratto che ricade in provincia di Roma, così come per il tratto di Aprilia e una parte di Latina, il limite è rimasto a 60 km/h, per poi risalire a 90, salvo diverse avvertenze momentanee.

E’ la Polizia di Stato a rendere pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.

I continui incidenti sulla Pontina

Solo qualche giorno fa l’ultimo incidente di rilievo, con 5 auto coinvolte e 2 feriti: il sinistro, avvenuto il 27 gennaio, ha causato più di 3 chilometri di code in direzione Roma