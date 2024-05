Azzannata da un cane mentre passeggia con un’amichetta: attimi di terrore per una bimba

Choc e paura a Leonforte, dove una bambina di 9 anni è stata aggredita da un cane. La piccola è stata azzannata al basso ventre dall’animale che si trovava alla catena e al guinzaglio. Come riporta un giornale locale ‘Live Sicilia’. Non si capisce ancora come sia stato possibile, spetterà agli investigatori riuscire a ricostruire la dinamica.

Intanto la piccola è stata trasportata in ospedale. I medici hanno dovuto metterle diversi punti di sutura, ma per fortuna non versa in pericolo di vita.

La prima ricostruzione dei fatti

Dai primi accertamenti sembra che la bambina stesse camminando insieme a un’amichetta quando è stata vittima dell’aggressione di un cane che sembrerebbe essere un incrocio tra un pittbull e un meticcio. Sono state le urla della bimba a richiamare l’attenzione dei passanti e anche della mamma che ha visto dal balcone di casa quanto stava succedendo e si è precipitata in strada per aiutare la sua piccolina.

I familiari della bambina pronti a denunciare l’accaduto

I familiari della vittima sono pronti a presentare denuncia, anche se non è chiaro se prima di quel momento l’animale si fosse mai dimostrato aggressivo contro qualcuno. Forse, ma ancora tutto è in fase di indagini, quella catena alla quale era legato, era troppo lunga. Di fatto a parte il terrore per quanto le è capitato, per la bimba la prognosi è di 8 giorni a causa di una ferita all’inguine. Per l’eventuale svolgimento delle indagini e, quindi, per accertare se ci siano state responsabilità, bisognerà attendere l’esito delle indagini.