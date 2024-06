Bacia con la forza una minore ad Acilia: caccia all’adescatore di San Giorgio

Bacia una minorenne di forza per le strade di Acilia: la paura delle famiglie per l’adescatore del X Municipio

Un adescatore di minorenni si aggirerebbe tra Acilia e l’entroterra del X Municipio. Secondo la segnalazione di una residente, che avrebbe fermato l’uomo mentre molestava una minore, il soggetto si muove con l’intenzione di importunare le adolescenti e provare a baciarle. L’ultimo episodio si sarebbe verificato nella zona del quartiere San Giorgio, dove il soggetto avrebbe provato a molestare due giovani.

L’uomo che prova a molestare le ragazzine nel X Municipio: la vicenda ad Acilia

La vicenda viene raccontata sul gruppo di Ostia Informa, che ha immortalato l’ambiguo soggetto per le strade dell’entroterra lidense. L’uomo si trovava a via di Saponara, quando avrebbe iniziato a importunare due giovani adolescenti che si trovavano nella sua stessa zona. Una delle due ragazze sarebbe stata tirata per un braccio dal soggetto, vedendosi poi costretta a subire un bacio: secondo le testimonianze, l’uomo sarebbe riuscito a baciarla sulle labbra.

Le testimonianze dei cittadini: cosa è stato visto

Una residente della zona è intervenuta per fermare il soggetto, attirata dalle urla delle ragazze. Tanto è bastato per mettere in fuga il soggetto, che a bordo della propria automobile avrebbe fatto poi perdere le proprie tracce. Seppur la vicenda di Acilia non sia stata ancora denunciata alle forze dell’ordine, la persona che è intervenuta per difendere le ragazze fa una descrizione del pervertito. Si tratterebbe di un soggetto anziano e molto robusto che dimostrerebbe un’età superiore ai settant’anni. L’uomo, coi capelli completamente bianchi e molto alto, si sposterebbe a bordo di una Ford Focus di colore blu scuro.

Il luogo dove ha colpito, se analizzato attentamente, non è inusuale. L’area si trova a pochi passi dall’Istituto “Giulio Verne” di Acilia, dove numerosi studenti frequentano la scuola: è ipotizzabile come l’uomo si sia avvicinato a quella sede per trovare le proprie potenziali vittime e successivamente provare a molestarle. Vi aggiorneremo sugli sviluppi della vicenda.