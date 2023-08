Bambina cade dal monopattino a Frosinone, è gravissima: intervenuta l’eliambulanza

Ore di apprensione a Frosinone, dove una bambina è stata protagonista di rovinosa caduta a bordo del proprio monopattino. Dai primi riscontri effettuati e le testimonianze dei genitori, il manubrio del “duo ruote” si sarebbe conficcato nell’addome della piccola. Secondo i riscontri dei sanitari, che ora la stanno operando al Bambin Gesù di Roma, nell’impatto la signorina avrebbe riportato gravissimi danni al proprio fegato.

Bambina cade dal monopattino: rischia la vita

La vittima di questa vicenda ha 4 anni e probabilmente, vista la giovanissima età, non aveva mai portato prima un mezzo di quel genere. Un po’ l’inesperienza nel guidarlo, un pò la fatalità che rende questo incidente totalmente drammatico e mette a repentaglio la vita di una piccola signorina. Il fatto è avvenuto al parco Matusa di Frosinone, una vasta area verde che affaccia su via Superga e le sponde del fiume Cosa.

La caduta della piccola nel parco di Frosinone

Tante le domande che i genitori, insieme alle forze dell’ordine, si pongono su questo incidente. Di certo ci sono le gravissime condizioni della bambina, che nella caduta ha riportato danni seri al proprio fegato. Si dovrà capire il perché di questa vicenda, coscienti di come la piccola possa aver perso il controllo del monopattino forse per una distrazione o semplicemente per un mancamento di equilibrio a bordo del mezzo.

I soccorsi alla bambina ferita

La piccola, rimasta ferita dopo la caduta con il proprio monopattino, è stata subito soccorsa dai paramedici del 118. In un primo momento, era stata portata presso la struttura dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Viste le condizioni critiche della giovane paziente, e il considerevole danno che ne potrebbe compromettere la funzionalità del fegato, i sanitari hanno optato per il trasferimento in eliambulanza della bambina presso la struttura romana del Bambin Gesù, specializzata proprio nella pediatria e nella chirurgia sui piccoli.