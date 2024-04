Bimba di 2 anni azzannata da un cane alla testa: interviene l’eliambulanza

Momenti di apprensione alle porte di Roma dove una bimba di soli 2 anni è stata assalita ed azzannata da un cane. Immediatamente è scattato l’allarme: a causa delle ferite riportate per la piccola è stato necessario il trasferimento d’urgenza in Ospedale in elicottero.

Ancora un’aggressione di un cane ad un bambino. Dopo il dramma di Francesco Pio, il bambino di appena 13 mesi sbranato da un pitbull, una nuova aggressione si è consumata nelle scorse ore stavolta alle porte di Roma. Vittima una bimba di soli 2 anni, aggredita con morsi alla testa e ad un braccio. Fortunatamente la piccola è stata tolta in tempo dalla presa dell’animale, dando così modo di attivare i soccorsi prima che fosse troppo tardi.

Bimba di 2 anni azzannata da un cane a Fonte Nuova

L’episodio è avvenuto a Fonte Nuova, in provincia di Roma lo scorso pomeriggio. La piccola stava giocando nel giardino di un’abitazione dove era ospite con i familiari quando improvvisamente è stata morsa da un cane meticcio, di taglia media. La bimba, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata afferrata alla testa e poi ad un braccio, riportando svariate ferite fortunatamente non gravi.

In ogni caso, considerando l’età e la dinamica dei fatti, è stato disposto per lei il trasporto d’urgenza in Ospedale, che è avvenuto mediante l’eliambulanza allertata nel frattempo e atterrata non distante dal luogo dei fatti. L’elicottero è quindi ripartito alla volta dell’ospedale “Gemelli” dove la bimba si trova attualmente ricoverata comunque in prognosi riservata. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Indagini in corso

Restano adesso da chiarire i particolari attorno all’aggressione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mentana che hanno informato l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto. Da accertare la proprietà dell’animale e le circostanze in cui si è consumato l’episodio il quale, chiaramente, avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi.