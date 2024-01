Bambini rom trovati soli e malnutriti a Roma: bimbo perde la vista a causa dei morsi di topi

Ritrovamento agghiacciante in un campo rom di Roma, due bambini trovati in stato di malnutrizione: un bimbo ha perso la vista.

Vita da incubo per due bambini all’interno di un campo nomadi di Roma. I bimbi, individuati dopo un sopralluogo delle forze dell’ordine all’interno della favelas, sono stati trovati a vagare da soli in strada e in condizioni di estrema malnutrizione. Un disagio immenso, considerato come uno dei bimbi per la malnutrizione e le cattive condizioni di salute, ha perso irrimediabilmente la vista.

Bambini rom malnutriti a Roma: il blitz delle forze dell’ordine al campo nomadi

Scena raccapricciante quella che si sono trovati le forze dell’ordine davanti nei mesi scorsi, in una vicenda narrata quest’oggi sulle pagine de Il Messaggero. I bambini tolti all’affidamento della madre, una signora del campo nomadi e che aveva avuto i figli in una precedente relazione, teneva i due piccoli in condizioni disperate e soprattutto di totale assenza della sua persona accanto ai minori.

Condizioni di precarietà presenti anche nel rapporto tra i piccoli e la nonna adottiva, che è risultata essere la madre dell’attuale compagno della madre dei due bimbi. Come è stato attenzionato dalle forze dell’ordine e successivamente confermato dalle fisiche mediche, i minori erano in balia della malnutrizione e soprattutto di condizioni igieniche precarie all’interno del campo, finendo vittime anche dei morsi di topi all’interno dell’area degradata.

Bambini denutriti al campo rom: le forze dell’ordine fermano la madre

I bambini hanno 6 e 8 anni, ma alle difficili condizioni del campo nomadi hanno dovuto pagare anche la totale assenza della madre nelle loro vite. La signora aveva intenzione di partire per l’estero in questi giorni, probabilmente per trasferirsi a un campo nomadi fuori dall’Italia con il nuovo compagno di vita. Condizione dove non era previsto il viaggio dei minori, che sarebbero rimasti di fatto abbandonati nel campo rom di Roma.

In virtù di ciò, per la donna sono scattati gli arresti da parte delle forze dell’ordine. La donna è accusata di maltrattamenti, con il pm Antonio Verdi che ha voluto ascoltare anche la testimonianza dei minori. I piccoli, durante il colloquio con gli assistenti sociali e gli psicologi, hanno descritto la madre e il suo compagno come “persone cattive”, alludendo alla possibilità di maltrattamenti e violenze.

La condizione di salute dei bambini rom

Le condizioni di salute dei bambini rom, trovati che a malapena camminavano nel campo rom, è stata definita grave anche dai medici che li hanno visitati. A preoccupare principalmente i sanitari è stata la condizione del più piccolo di 6 anni, nei fatti diventato quasi cieco per via della malnutrizione, alcune malattie non trattate nel tempo e i morsi dei ratti. I medici hanno provato a salvargli la vista con delle terapie antibiotiche, senza però che gli interventi abbiano avuto successo in questi mesi.