Banda di ladri svaligia un bar a Morena: rubate sigaretta, gratta e vinci e una slot machine

Furto in piena notte in zona Morena, dove cinque persone incappucciate hanno svaligiato una tabaccheria.

Colpo in piena notte a Morena, nel quadrante Sud di Roma. Una banda di cinque persone si è introdotta in un bar tabacchi forzando la serranda e svaligiando il negozio di sigarette, biglietti gratta e vinci e una slot machine. Un furto in piena regola segnalato al 112 già in corso d’opera, su cui gli agenti stanno ancora indagando per risalire ai responsabili e al valore della refurtiva, non ancora quantificata.

Furto a Morena: banda di ladri svaligia una tabaccheria in piena notte

Due i veicoli che sono stati utilizzati per forzare l’attività commerciale e smantellare l’ingresso. Il tutto sarebbe avvenuto questa notte intorno alle 2 in zona Gregna Sant’Andrea, nel Municipio VII di Roma, quando cinque persone incappucciate hanno preso di mira un bar tabaccheria.

I cinque avrebbero usato due veicoli, un furgone e una station wagon per trazionare le saracinesche con delle fascette e tirarle via. Una volta introdotti nel bar, avrebbero sottratto delle sigarette, gratta e vinci e una slot machine. Una volta derubato il bar, si sono poi dati alla fuga a bordo della station wagon. Gli agenti stanno ancora indagando sul furto, avvenuto all’altezza della Circonvallazione orientale 4671, Grande raccordo anulare e cercando di quantificare l’entità del danno e il valore della refurtiva.