Bande in azione a Termini, paura tra i turisti: ondata di rapine e furti

Puntano ai turisti, li accerchiano e li rapinano. È il metodo che un gruppo di ladri applica a Stazione Termini da settimane ai visitatori, vittime di continui furti su cui dopo varie segnalazioni indaga anche la Prefettura per un aumento esponenziale di criminalità.

Rapinati nei pressi della Stazione Termini, un interscambio ferroviario che ogni giorno raccoglie migliaia di turisti da e per Roma. Sono loro le principali vittime dei colpi che vengono messi a segno da un gruppo di nigeriani nelle vie parallele alla stazione: da via Principe Amedeo a via Giolitti, il metodo è sempre lo stesso. I malcapitati vengono accerchiati e presi d’assalto dalla banda che, secondo gli agenti, sarebbe sempre la stessa.

Rapine e furti a Stazione Termini: indagini in corso su una banda di nigeriani

L’ultimo colpo risale alla notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre. Un turista americano sarebbe stato accerchiato da alcuni nigeriani intorno alle 22 di sera in via Principe Amedeo. Ancora sotto choc, ha raccontato di come gli avrebbero sottratto il portafogli. A trovarlo, terrorizzato, un passante: l’americano sarebbe rimasto steso a terra per la paura fino al sopraggiungere delle volanti della polizia. Gli agenti hanno perciò raccolto la denuncia e stilato un primo identikit degli aggressori.

Stando alle testimonianze, si parlerebbe di tre uomini, di origine straniera. Gli stessi che, poco dopo la prima rapina, avrebbero attentato a un italiano in via Giolitti, nei pressi del Mc Donald’s antistante Stazione Termini. Sono perciò scattate subito le indagini in tarda notte ma dei banditi, purtroppo, nessuna traccia.

Escalation di furti e aggressioni a Termini: chiesto un confronto della Prefettura per incrementare presidi e agenti

Sono mesi che ormai la Stazione è oggetto di controlli e pattugliamenti da parte delle Forze dell’Ordine, in quanto teatro di scippi, furti, aggressioni, molte delle quali anche a donne sole. Un caso esemplificato del disagio che si vive nei pressi di Termini è avvenuto il mese scorso. Nel pomeriggio del 27 novembre, sarebbero state derubate in modo sequenziale diverse persone: a partire da un passeggero appena arrivato a Roma da Viterbo in piazza dei Cinquecento. L’uomo era stato colto alla sprovvista mentre beveva un caffé, derubato del cellulare e dei bagagli. Aveva provato anche a rincorrere i ladri in viale Manin, perdendone le tracce.

Erano stati proprio i ladri, invece, a ricontattarlo per ridargli la roba indietro dietro richiesta di riscatto. Una situazione di criminalità sistematica che ha convinto le Forze dell’Ordine a chiedere un tavolo di confronto con la Prefettura, per incrementare presidi, agenti e controlli sul territorio e ridurre l’indice di criminalità in zona Termini.