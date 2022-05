Bandiere Blu 2022 nel Lazio, ecco quali sono le spiagge più belle: escluse Ponza e Ventotene

La bella stagione si avvicina, quella delle lunghe passeggiate al mare, del tramonto sulla spiaggia, delle giornate lunghe e soleggiate. Quella dove ogni anno viene stilato un elenco con i Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento che viene dato alle località e ai porti turistici incontaminati, sostenibili, tra acque pulite e piste ciclabili funzionali (ma non solo). E nel 2022 sono ben 210 i Comuni che sono entrati in questa lista privilegiata, che hanno ottenuto il ‘pass’ e possono vantare di essere Bandiera Blu. Nel Lazio, in totale, sono state selezionate 21 spiagge in 10 comuni premiati.

Le spiagge più belle del Lazio in provincia di Latina

Nel Lazio sono state premiate diverse spiagge, molte sul litorale della provincia di Latina. Di seguito, troverete l’elenco completo:

Spiaggia di Ponente (Torre Canneto- Rio Claro) a Fondi

Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica) a Fondi

Arenauta – Gaeta

Ariana – Gaeta

Sant’Agostino – Gaeta

Serapo – Gaeta

Latina Mare – Latina

Spiaggia di Ponente – Minturno

Lungomare – Sabaudia

Litorale – San Felice Circeo

Bazzano – Sperlonga

Lago Lungo – Sperlonga

Levante – Sperlonga

Ponente – Sperlonga

Levante e Ponente – Terracina

Escluse Ponza e Ventotene

Niente da fare, invece, per Ventotene, che quest’anno ha perso la bandiera blu. Premio negato anche a Ponza, isole da ‘sogno’, raggiungibili da Formia, Terracina, Anzio.

Anzio confermata Bandiera Blu nel 2022

Confermata la bandiera blu anche ad Anzio, spiaggia del litorale romano. Quattro le spiagge premiate:

Lido di Lavinio

Riviera di Levante

Riviera di Ponente

Tor Caldara.

Per la provincia di Roma, premiata anche la spiaggia di Trevignano Romano.

Quali sono i requisiti

Mare pulito sì, ma non solo. Per ottenere la bandiera blu ci sono diversi criteri da rispettare, dall’efficienza della depurazione alla gestione dei rifiuti. Fondamentali, poi, le aree pedonali, le piste ciclabili, le aree verdi, le strutture alberghiere, i servizi in spiaggia, l’arredo urbano, la pesca sostenibile. Criteri che nel Lazio ben 8 Comuni hanno rispettato. E ora, quindi, non ci resta che goderci l’estate e le spiagge più belle!