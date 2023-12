Bando concorso scuola, slitta la data: quando si farà?

Siamo in attesa della pubblicazione del bando di concorso per 9.641 posti (che è previsto siano incrementati con un nuovo DPCM) e i relativi allegati (posti per regione ed aggregazioni per le prove) del concorso ordinario 2023 (PNRR) per il reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria sia su posto comune che su sostegno.

Regolamento del concorso scuola



Con il DM 206 del 26 ottobre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato le disposizioni sul concorso.

Bando di concorso

Appena disponibile sarà pubblicato il bando contenente:

posti disponibili

modalità di partecipazione (non ancora disponibili).

Domanda di partecipazione

Come presentarla

Può essere fatta in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui si ha titolo a partecipare. Chi concorre per più procedure presenta comunque un’unica istanza.

Titoli di accesso

Al concorso possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dell’abilitazione per la scuola primaria o dell’infanzia (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002): non sono richiesti ulteriori requisiti. Per il sostegno è necessario anche il possesso della relativa specializzazione.

Tempi

Saranno definiti con la pubblicazione del bando.

Modalità per accedere all’istanza di partecipazione

Sul sito www.inpa.gov.it con SPID o CIE. Occorre inoltre essere abilitati a “Istanze on line”. Il servizio è raggiungibile anche dall’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, all’indirizzo www.miur.gov.it > “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Contributo di segreteria

10 euro per ogni tipologia di posto per la quale si partecipa.

Il pagamento si fa su “Pago In Rete”. La ricevuta va allegata alla domanda.