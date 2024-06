Barcone di migranti si capovolge davanti alle coste italiane, 50 dispersi: morta una donna

Barcone dei migranti si capovolge al largo del Mar Ionio: disperse 50 persone davanti le coste di Roccella Ionica

Ennesima tragedia nel Mar Mediterraneo, dove in queste ore si è capovolta una barca carica di migranti africani. Le persone stavano provando ad attraversare il percorso nautico a bordo di un barcone malconcio, quando per il peso dei presenti e le onde si sarebbe capovolto. Chi non è riuscito a risalire sui resti galleggianti dell’imbarcazione, sarebbe stato inghiottito dal mare e ancora se ne ricercano le tracce. Sulle coste della Calabria, a poca distanza dal luogo dell’incidente nautico, sarebbe arrivato il corpo senza vita di una donna che si trovava a bordo della nave.

Barcone di migranti si capovolge davanti le coste della Calabria

A poche ore dalla tragedia al largo di Lampedusa, un nuovo barcone è affondato a poca distanza dall’Italia. L’incidente nautico si sarebbe verificato sulla costa ionica, quando la nave si è capovolta a poche miglia di distanza da Roccella Ionica, Siderno e Monasterace Marina. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno messo in salvo 12 migranti superstiti: gli uomini si erano aggrappati ai resti della nave, cercando di sopravvivere al drammatico incidente.

Le persone disperse nel Mar Ionio

Secondo i superstiti, ripresi da Ansa, sarebbero almeno 50 le persone disperse in mare. Erano partiti probabilmente dalla Libia, a bordo di una barca a vela: questa per l’eccessivo peso delle persone a bordo, forse si è inclinata con l’azione delle onde. Sarebbero cadute una cinquantina di persone, cui i soccorsi stanno cercando di trovare i corpi o eventuali superstiti. Le persone sopravvissute, grazie alla nave della Guardia di Finanza, sono state portate al molo di Roccella Ionica.

Nell’area del porto è arrivato anche il cadavere di una donna, che non riuscendo a nuotare è morta di stenti dopo l’incidente nautico. Nonostante le ricerche siano iniziate da diverse ore, nessun corpo è stato ancora recuperato.