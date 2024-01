Belotti alla Fiorentina: l’ex attaccante della Roma arriva in prestito secco

Si conclude con il mercato in uscita il calciomercato della Roma: Andrea Belotti vola a Firenze per giocare in prestito con la Fiorentina.

Si conclude in uscita il calcio mercato della Roma, che in queste ore ha ufficializzato la cessione in prestito di Andrea Belotti. Il calciatore azzurro è arrivato in queste ore a Firenze, dove ha firmato la cessione in prestito alla Fiorentina fino alla fine di questa stagione. La viola, almeno al momento, non avrebbe concordato un riscatto con i giallorossi.

Andrea Belotti lascia la Roma

L’amore con la Roma non era mai decollato del tutto, complice anche la mancanza di fiducia da parte degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina giallorossa negli ultimi anni. Arrivato sotto la gestione di José Mourinho, il centravanti bergamasco non è mai riuscito a emergere nelle gerarchie dell’attacco giallorosso: prima oscurato dall’esplosione di Tammy Abraham, poi coperto dall’arrivo di Romelu Lukaku.

Lo score alla Roma in questa stagione

Andrea Belotti lascia la Roma con uno score significativo, nonostante un minutaggio contenuto durante questa stagione. Sotto l’ultima gestione del tecnico portoghese, sono 22 le presenze con 6 gol complessivi e 2 assist. Pesano soprattutto le prestazioni in Europa League, dove i suoi gol hanno permesso alla Roma di vincere con il Servette allo Stadio Olimpico (doppietta) e la squadra moldava dello Sheriff Tiraspol.

Il passaggio alla Fiorentina

È un fulmine a ciel sereno il passaggio di Belotti alla Fiorentina, forse in una condizione più dettata dalla convocazione in Nazionale azzurra per l’Europeo 2024 di questa estate. Il Gallo, già campione d’Europa con l’Italia nel 2021, ambisce a rientrare tra i convocati di Luciano Spalletti per Germania 2024, cercando di portare quel peso in attacco che aiuti gli Azzurri a riconfermarsi sul tetto d’Europa.

L’accordo con Rocco Commisso

La Roma ha trovato l’accordo con la società del presidente Rocco Commisso. I viola hanno solo da guadagnare in questa operazione, prendendosi con l’azzurro un attaccante di peso che faccia reparto insieme all’argentino Lucas Beltrán. Per i viola il Vichingo non basta, come visto anche nelle precedenti partite con il Napoli in Supercoppa Italia (3-0 in Arabia Saudita) e con l’Inter a Firenze (0-1 allo Stadio Franchi).