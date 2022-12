Benedetto XVI, la salma di Papa Ratzinger verrà esposta dal 2 gennaio a San Pietro: come visitarla

La morte di Benedetto XVI è stata la drammatica notizia con cui si è inaugurato questo ultimo giorno dell’anno 2022, e ora la tutta la comunità piange la scomparsa di un Papa tanto importante, dalla biografia profonda, impegnata, formidabile. La salma di Papa Ratzinger, però, potrà essere visitata dai fedeli, perché il suo corpo sarà esposto nella camera ardente da lunedì 2 gennaio 2023 nella Basilica di San Pietro a Roma, di modo che i fedeli possano andare a porgere l’ultimo saluto all’uomo che è stato Capo della Chiesa cristiana. Intanto, la Prefettura di Roma ha convocato il comitato ordine e sicurezza per le 14 presieduto dal prefetto Bruno Frattasi per le misure che saranno messe in atto sulla sicurezza.

Morto Papa Ratzinger: Benedetto XVI aveva 95 anni

Come visitare la salma di Papa Benedetto XVI alla Basilica di San Pietro

Per dare l’ultimo saluto e visitare, così, la salma di Papa Ratzinger bisognerà attendere lunedì 2 gennaio 2023. Il corpo di Ratzinger, come da prassi consolidata, sarà esposto per permettere a chiunque voglia di salutarlo, prima dell’ultimo addio con funerali e sepoltura. Gli faranno visita certamente i capi di Stato, e cioè i vertici della politica provenienti da tutto il mondo, oltre ai tantissimi fedeli radunati davanti al suo Ministero. Da lunedì prossimo, la Santa Sede sarà già pronta per il necessario, disponendo il tutto, comprese anche le misure relative alla sicurezza. A lunedì, insomma, per l’allestimento della camera ardente, aperta a tutti i fedeli. A partire da oggi, e nelle prossime ore, invece, saranno inoltre resi noti gli orari e le modalità di accesso, che non sono ancora stati divulgati.

La morte di Papa Ratzinger oggi

Colui che rinuncio al suo trono papale, con un atto di rilevanza storica, Papa Benedetto XVI, è deceduto oggi, sabato 31 dicembre 2022, in queste ultime ore. Il triste annuncio è stato dato direttamente dalla Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI è deceduto oggi alle 9.34 nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Il pontefice era stato eletto Capo della Chiesa il 20 aprile 2005, ritirandosi poi a vita privata nel 2013 lasciando la guida della Chiesa a Jorge Bergoglio. Proprio negli scorsi giorni, Papa Francesco, durante le ore più difficili della sua malattia, aveva chiesto a tutti i fedeli di pregare per lui.