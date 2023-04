Benzina, a Pasqua aumentano i prezzi: ecco quando fare il pieno

In Italia, ci sarà un aumento della benzina sotto il periodo di Pasqua. In un periodo di crisi economica, sarà quindi necessario ingegnarsi per fare il pieno di benzina e non incorrere in spese folli. Si prevede, infatti, che sotto le feste il carburante tornerà a toccare la cifra dei 2 euro al litro, in un costo proibitivo per la maggior parte degli italiani. Una situazione che coinvolgerà, purtroppo, anche il diesel, in una vera mazzata che toccherà tutti gli automobilisti.

La benzina torna 2 euro al litro sotto Pasqua

Ad annunciare gli allarmanti aumenti, è il Codacons. L’associazione, dal suo canto, già si sta muovendo per indagare su questo anomalo fenomeno inerente i rifornimenti di benzina. Per qualcuno, dietro gli aumenti ci sarebbe una strategia “green” del Governo: questo frenerebbe la mano ai distributori e soprattutto all’utilizzo dei veicoli, in una mossa psicologica stile “lockdown” con la pandemia. Che l’Esecutivo di Giorgia Meloni abbia partorito realmente questa genialata?

Secondo i calcoli del Codacons, la situazione è preoccupante. Soprattutto per le nostre economie e chi ha la necessità di spostarsi con la propria vettura. Per un pieno di benzina, il consumatore arriverà a spendere il +6% su un pieno di benzina. Identica situazione dovrebbe comparire anche un pieno di diesel, benedicendo tutti i motorizzati della Penisola. Allora come si può schivare questo schizzo dei prezzi del carburante sotto Pasqua?

Le soluzioni al picco dei carburanti

Secondo Codacons, sarebbe meglio fare il pieno della benzina ora. Infatti, oggi i prezzi del carburante si attestano all’1.864 al litro per la benzina, mentre a 1.770 al litro per quello che riguarda il diesel. Ancora, suggeriscono di evitare i viaggi in macchina. Eppure, il periodo pasquale storicamente è il più adatto per fare le gite fuori porta. Magari ripartire con una bella vacanza pasquale dopo la pandemia. Ma bisognerà rinviare tutto al prossimo anno, oggi la crisi della benzina chiama.