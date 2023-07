Benzina e diesel, da oggi impennata nei prezzi: ecco a quanto ammonta il rincaro

Benzina e Diesel, rincari in arrivo per quello che si preannuncia un periodo rovente non solo dal punto di vista climatico: le specifiche.

Benzina e Diesel, ci siamo. I prezzi hanno subìto un aumento considerevole: era presumibile. La colpa, oltre ai consueti rincari con cui bisogna convivere da un anno e mezzo, è dell’esodo estivo. I vacanzieri cominceranno a circolare maggiormente fino ad agosto: il traffico sulle strade aumenta la domanda e l’offerta si modifica. Il prezzo sale, ma il portafogli non cambia. Gli impedimenti economici, per via dei rincari e dell’inflazione, fanno sì che si facciano largo metodologie alternative.

Anche se muoversi in treno o in areo – per chi può – non è garanzia di risparmio. La macchina, poi, serve sempre. Anche in città. Su questo si basano le previsioni che prevedono comunque un salasso non indifferente. L’allarme è lanciato dall’Osservaprezzi del Mimit, che sottolinea come il prezzo medio praticato della benzina self si aggiri sugli 1,85-1,80 a litro in modalità self. Mentre per quel che riguarda il Diesel i prezzi si aggirano su 1,70-1,76. La situazione è chiara. Tendenza che potrebbe aumentare nei prossimi mesi, ma l’allerta scatta nel periodo estivo.

Rita Dalla Chiesa contro la ZTL: “La sera non posso tornare a casa

Benzina e Diesel, prezzi alle stelle: allerta per il periodo estivo

Il mese di agosto potrebbe essere più complicato, per questo il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini pensa a un calmiere dei prezzi, ma la discussione è in pieno svolgimento. Le prossime settimane in tal senso saranno febbrili con le associazioni di categoria pronte, eventualmente, a iniziative per manifestare il dissenso e le difficoltà. I rappresentanti – costretti a viaggiare in macchina come i trasportatori, discorso valido anche per i camion – si fanno sentire.

La diatriba resta animata, ma gli sviluppi sono ancora da appurare. Le quotazioni dei prodotti nelle scorse settimane hanno chiuso in leggera discesa, ma questo non determina un miglioramento. Anzi, le soglie sono ancora sopra i livelli di guardia: in gioco c’è la sostenibilità di un sistema.