Rita Dalla Chiesa contro la Ztl: ‘La sera non posso tornare a casa’

Rita Dalla Chiesa si sfoga su Twitter contro l’espansione della zona a traffico limitato Fascia verde di Roma e sul social scoppia la polemica.

Rita Della Chiesa contro la Ztl: su Twitter scoppia la polemica

“Hanno cominciato a mettere la Ztl anche a piazza Giochi Delfici, Vigna Clara. Quindi, io non posso tornare a casa la sera o andare al supermercato perché la mia macchina è vecchia. Dobbiamo comprare tutte le macchine nuove. Questo sindaco è il peggio che ci potesse capitare #Gualtieri”. Questo il tweet della deputata di Forza Italia.

A quanto pare l’ex conduttrice di Forum non vuole cambiare la sua Micra rossa del 1998, scelta che le costa il divieto di transito nella Ztl. Sotto il tweet di Rita Dalla Chiesa in molti le danno ragione ma tanti altri la criticano. Tra i commenti sullo stipendio da parlamentare a chi le suggerisce di lanciare una raccolta fondi per comprare una macchina nuova: “Passi per chi prende 1.200 euro e ci campa una famiglia, ma detta da lei dà un senso di… pena”, e ancora “Lanci un crowdfunding per la macchina nuova”.

Ztl, una questione di ambiente e salute

L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patané è stato chiaro sulle motivazioni della zona a traffico limitato. Non si tratta infatti di un “dispetto” ai danni dei cittadini, ma di ambiente e salute a favore della città e di chi la vive: “La Ztl Fascia Verde è un tema di ambiente e salute prima che di mobilità. La nostra amministrazione, recependo una norma regionale che è il Piano di risanamento della qualità dell’aria , ha individuato misure per tutelare la salute dei cittadini , soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, ed evitare una ennesima procedura di infrazione europea per lo sforamento dei limiti del Pm10 e No2”.